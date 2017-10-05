Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

СТОКГОЛЬМ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы.
Исигуро – автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".
Премия по литературе — одна из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).
Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.