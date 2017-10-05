Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

СТОКГОЛЬМ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы.

Об этом объявила Сара Даниус, постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды.

Исигуро – автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".

Премия по литературе — одна из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.