В Казани открывается конференция "Россия-Китай: история и культура"

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Россия-Китай: история и культура", приуроченная к 210-летию казанского академического востоковедения, открывается в Казанском федеральном университете в четверг, сообщает оргкомитет форума.

"В Казанском федеральном университете 5-7 октября состоится X юбилейная международная научно-практическая конференция "Россия-Китай: история и культура". Ее проведение приурочено к празднованию 210-летия казанского академического востоковедения, 180-летия с момента образования в Императорском Казанском университете кафедры китайской словесности, 60-летия с момента основания Общества российско-китайской дружбы и десятилетия Института Конфуция КФУ", — говорится в сообщении.

Конференция "Россия-Китай: история и культура", как отмечается, является уникальной — китаеведческих форумов такого уровня, где бы обсуждался весь спектр проблем этой области знания, на регулярной основе сегодня не проводится больше нигде не только в России, но и в Европе. За время своего существования конференция, инициатором и организатором которой, выступает кафедра алтаистики и китаеведения КФУ, заслужила признание научной общественности всего мира. В этом году участие в форуме примут более 200 специалистов в области востоковедения из России и Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссию, Туркменистана, Южной Кореи, Болгарии.

Среди ключевых фигур форума — генеральный посол КНР в РФ Ли Хуэй, директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, заведующий отделом Китая Института востоковедения РАН Артем Кобзев и многие другие.

Программа конференции традиционно включает пять направлений: "Актуальные вопросы китайской филологии и методика преподавания китайского языка", "Российско-китайские отношения и внешняя политика Китая", "История Китая", "Философия и культура Китая, а также "Секцию молодого китаиста". Помимо традиционных секций будут организованы круглые столы, посвященные взаимодействию России, Китая и Монголии и новому шелковому пути. Открытую лекцию, посвященную двустороннему российско-китайскому правовому сотрудничеству в контексте концепции "Один пояс — один путь" проведет профессор Хунаньского педагогического университета Ван Баоши, а его коллега, профессор Гуйлиньского аэрокосмического университета Е Гуйчэнь расскажет о мужских и женских образах в системе китайской мифологии.

Также впервые будет запущена работа дискуссионной площадки "200 лет российскому востоковедению: перспективы развития" с презентацией двух книг: "Путешествие по Сибири, Дзунгарии и Восточному Туркестану" и "Письма Мирзы А.К. Казем-Бека академику Х.Д. Френу".

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