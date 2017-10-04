Эксперты Минкультуры не нашли в "Матильде" ничего предосудительного

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Члены общественного совета при Минкультуры РФ сошлись во мнении, что фильм Алексея Учителя "Матильда" не имеет никакого отношения к исторической правде, но ничего предосудительного в картине нет.
Зампредседателя экспертной комиссии общественного совета Минкультуры России по вопросам театра, актер и режиссер Александр Галибин согласился с тем, что с исторической точки зрения "Матильда" неубедительна.
Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс: представители движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, экспертиза показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает истерия, умышленно нагнетаемая вокруг картины, при том что это "обычный художественный фильм".