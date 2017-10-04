Эксперты Минкультуры не нашли в "Матильде" ничего предосудительного

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Члены общественного совета при Минкультуры РФ сошлись во мнении, что фильм Алексея Учителя "Матильда" не имеет никакого отношения к исторической правде, но ничего предосудительного в картине нет.

"Сам по себе, как фильм, таких десятки. Когда его пытаешься соотнести с историей, то как-то веры мало, может быть, это мой культурный пробел, что я не так хорошо знаю это время", — сказал РИА Новости пианист Юрий Розум, отметив, что никакой крамолы, из-за которой мог бы разгореться такой скандал, в картине не увидел.

Зампредседателя экспертной комиссии общественного совета Минкультуры России по вопросам театра, актер и режиссер Александр Галибин согласился с тем, что с исторической точки зрения "Матильда" неубедительна.

"Ничего из того, что показано в фильме, не было на самом деле, если говорить о деталях, к истории это не имеет никакого отношения. И ничего, что может оскорбить чьи-то чувства, тоже нет", — сказал Галибин.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс: представители движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, экспертиза показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает истерия, умышленно нагнетаемая вокруг картины, при том что это "обычный художественный фильм".