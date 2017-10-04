У Караченцова диагностировали неоперабельную опухоль

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У актера Николая Караченцова диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Об этом журналу StarHit рассказала его супруга Людмила Поргина.

По ее словам, в феврале Караченцов проходил обследование в Германии, однако тогда врачам не удалось выявить новообразование. "Нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", — сказала жена артиста.

В среду стало известно, что Николая Караченцова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Артист провел более двух недель в отделении нейрохирургии. По словам его сына, все это время он проходил плановое обследование.

В феврале актер попал в больницу после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств эта авария произошла в тот же день, что и 12 лет назад, когда в ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял артист, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.