Николая Караченцова выписали из больницы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актера Николая Караченцова, госпитализированного в середине сентября, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Его сегодня в 11.45 выписали домой", — сказал собеседник агентства.

Караченцов был госпитализирован 18 сентября в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.