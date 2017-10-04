В Иркутске пианист Михаил Клейн умер на сцене во время концерта

ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Заслуженный артист России, пианист Михаил Клейн умер в Иркутске во время творческого вечера, посвященного 220-летию святителя Иннокентия, сообщил РИА Новости глава городского департамента культуры Виталий Барышников.
По его словам, музыкант во время искусственного массажа сердца периодически начинал дышать, приходил в себя. Своевременная реанимация, по мнению Барышникова, могла бы спасти Клейну жизнь.
"Он исполнял импровизацию на тему русских песен, когда стало плохо с сердцем. Сорок пять лет он проработал в филармонии и в прямом смысле до последнего вздоха служил музыке", — добавил собеседник агентства.
Иркутская областная филармония в сообщении на своем сайте отметила, что Михаил Клейн всю жизнь был фанатично предан искусству. Он окончил Московскую государственную консерваторию, работал педагогом по классу фортепиано в Иркутском училище искусств, был пианистом в эстрадно-симфоническом оркестре Московского государственного театра эстрады, концертмейстером музыкального лектория Иркутской филармонии, представлял русское музыкальное искусство в зарубежных поездках. Прощание с Михаилом Клейном состоится 7 октября в фойе концертного зала филармонии.