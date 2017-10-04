Минкультуры ужесточит требования к отчетам для получателей грантов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство культуры усилит контроль за расходованием государственных средств и ужесточит требования к отчетной документации для театров, музеев, других культурных учреждений и получателей грантов в связи с делом "Седьмой студии", сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Он подчеркнул, что чем больше механизмов поддержки театров, тем выше ответственность тех, кто является бенефициарами этих проектов, то есть самих театральных учреждений. При этом одновременно возрастает ответственность и министерства культуры как грантодателя.

"Именно поэтому мы вырабатываем сейчас меры по усилению контроля за расходованием средств, по обеспечению большей прозрачности при предоставлении отчетов театров в Минкультуры. Вместе с тем эти меры будут касаться не только театров. Мы будем ужесточать требования к отчетной документации и вводить обязательность, где это возможно, предоставления первичной документации не только для театров, но и для музеев, негосударственных учреждений, которые получают гранты от Минкультуры на творческие проекты и прочее", — сказал Журавский.

По его словам, министерство будет издавать ведомственные акты, рекомендации и правила, которые будут направлены на то, чтобы на всех этапах — от выделения средств до получения отчетной документации — финансирование и расходование средств было прозрачным для контроля.

"Государственные средства — это не только новые возможности для творчества, но и сопровождающая их новая ответственность", — подчеркнул собеседник агентства.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило ей около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". Басманный суд Москвы 23 августа поместил Серебренникова под домашний арест.