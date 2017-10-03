Михаил Ефремов стал лучшим актером по версии ТЭФИ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" стал Михаил Ефремов, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения.

В номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" победу одержал Михаил Ефремов ("Пьяная фирма" на ТНТ). За статуэтку в этой номинации также боролись Денис Никифоров ("Молодежка") и Евгений Цыганов ("София").

"Лучшей актрисой телевизионного фильма/сериала" признана Чулпан Хаматова ("Таинственная страсть", Первый канал).

Торжественная церемония вручения премии проходит в столичном кинотеатре "Россия".

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.