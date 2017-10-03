Эрнст передал награду ТЭФИ за "Пусть говорят" Андрею Малахову

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" стала программа "Пусть говорят" на Первом канале, однако гендиректор канала Константин Эрнст передал награду бывшему ведущему этого шоу Андрею Малахову, ушедшему на "Россию 1", передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения в столичном кинотеатре "Россия".

"Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову", — сказал Константин Эрнст, получая приз за программу "Пусть говорят" и передавая статуэтку ведущим церемонии для того, чтобы они отдали ее Малахову.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.