Соловьев стал лучшим интервьюером на российском ТВ по версии ТЭФИ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев удостоен премии ТЭФИ в номинации "Интервьюер", передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения лауреатов премии в кинотеатре "Россия".

За статуэтку "Орфея" в этой номинации также боролись ведущая "России 24" Наиля Аскер-Заде ("В рабочий полдень") и актриса, ведущая Первого канала Юлия Меньшова ("Наедине со всеми").

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.