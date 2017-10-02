ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Выставка "Петр Великий. Царь во Франции. 1717", которую в конце мая открыли во дворце Большой Трианон президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, побила рекорды посещаемости выставок, проводившихся на этой площадке, сообщили РИА Новости в посольстве России во Франции.

"Выставка, посвященная Петру I, которую открывали президенты Франции и России, побила рекорды посещаемости экспозиций версальского Трианона. Как нам сообщили в Версале, посмотреть ее смогли 275 482 человека. Отрадно видеть такой интерес к российской культуре!" — сказала пресс-атташе посольства РФ Анна Шлычкова.

Выставка "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале подготовлена Государственным Эрмитажем, посвящена 300-летию первого визита российского монарха во Францию. Она проходила с 30 мая по 24 сентября. На ней было представлено более 180 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Посетители смогли также увидеть костюм Петра Великого и вещи, которые он брал с собой в путешествия по Европе, экспонаты, рассказывающие о его первом европейском путешествии в 1697-1698 годах.

В экспозиции наряду с Версалем и Эрмитажем принимали участие музеи, архивы и библиотеки Франции, а также Библиотека Российской академии наук, которая предоставляла книги и альбомы из библиотеки Петра Великого.

Первый визит российского монарха во Францию, ставший важным этапом в истории русско-французских отношений, состоялся в апреле-июне 1717 года. В Париже Петр I встречался с семилетним королем Людовиком XV и регентом Франции герцогом Орлеанским Филиппом II. Русский царь дважды посетил Версаль. Целью визита Петра Великого во Францию являлись дипломатические переговоры, связанные с Северной войной, при этом значительная часть времени была отдана посещению королевских резиденций и государственных учреждений. Петр I посетил Академию наук, побывал на Королевской шпалерной мануфактуре гобеленов, монетном дворе. Результатом путешествия стало приглашение в Россию французских художников, архитекторов, мастеров и ученых, а также приобретение произведений искусства, книг, научных приборов и инструментов, значительная часть которых хранится в коллекции Эрмитажа.