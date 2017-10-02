Мюзикл на льду "Руслан и Людмила" объединит фигуристов с мировым именем

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Филипп Канделоро и другие известные фигуристы примут участие в мюзикле на льду Татьяны Навки "Руслан и Людмила", премьера которого состоится 23 декабря в столичном ДС "Мегаспорт", сообщила пресс-служба мюзикла.
В роли Руслана выступит пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, в роли Людмилы — постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Двукратный призер чемпионатов Европы Маргарита Дробязко исполнит роль коварной колдуньи Наины, ее партнер, двукратный призер чемпионатов Европы Повилас Ванагас предстанет в образе старика-волшебника Финна, двукратный призер зимних Олимпийских игр Филипп Канделоро перевоплотится в комического витязя, "соперника" Руслана — Фарлафа, сообщила пресс-служба
Также в шоу примут участие многократные призеры чемпионатов Европы и мира Юко Кавагути и Александр Смирнов, чемпионы мира среди профессионалов по фигурному катанию Елена Леонова и Андрей Хвалько, четырехкратный чемпион Италии Иван Бариев и призер чемпионата мира и Европы Артур Гачинский и многие другие.