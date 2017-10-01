Рэпер Тимати объявил, что уходит со сцены ради дочери

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Тимати объявил, что на время уйдет со сцены, чтобы уделять больше времени дочери. Об этом музыкант написал в Instagram.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Сен 29 2017 в 4:57 PDT

Тимати сообщил, что его сольный концерт, который должен состояться 4 ноября в СК "Олимпийский", станет его последним крупным выступлением такого рода в Москве на ближайшие годы.

По словам рэпера, концертная деятельность, запись альбомов и бизнес-проекты занимают почти все его время, однако ему не хотелось бы "пропустить детство" своей дочери. "Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты", — заключил музыкант.