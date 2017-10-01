В Художественном театре им. Чехова пройдет вечер "Наш Ефремов"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Художественный театр им. Чехова 1 октября в день 90-летия Олега Ефремова — народного артиста СССР, актера, режиссера, театрального деятеля, руководившего театром на протяжении 30 лет, проведет юбилейный вечер "Наш Ефремов", сообщили в пресс-службе МХТ.

В праздничном вечере, постановщиком которого выступил Николай Скорик, примут участие известные артисты: Наталья Тенякова, Ирина Мирошниченко, Сергей Юрский, Авангард Леонтьев, Евгений Киндинов, Дмитрий Брусникин.

Формат вечера — необычный и не совсем традиционный для МХТ. Сперва участники и гости соберутся в портретном фойе, где начнется разговор об Олеге Ефремове, во второй части вечера будут задействованы зрительный зал и пространство основной сцены. В зрительном зале будет представлена инсталляция, посвященная мастеру (автор концепции — художник Николай Симонов), а также специальная программа, в которой прозвучат отрывки из постановок Ефремова с участием Дмитрия Назарова, Сергея Юрского, Анатолия Белого, Бориса Плотникова, Евгении Добровольской.

В "Зеленом фойе" театра откроется в этот день выставка, посвященная Олегу Ефремову, на которой будут представлены раритетные фотографии, личные вещи, костюмы, а начнется 1 октября с возложения цветов на могиле Олега Николаевича Ефремова.

Олег Ефремов (1927-2000) — выпускник Школы-студии МХАТ (1949) приглашен в труппу Центрального детского театра, где за короткий срок сыграл более 20 ролей. Там же дебютировал как режиссер постановкой "Димки-невидимки". Более 50 лет преподавал в Школе-студии МХАТ, профессор. В 1956 году организовал "Студию молодых актеров", ставший театром "Современник", который Ефремов возглавлял до 1970 года. В том же году Ефремов принял предложение мхатовских великих "стариков" и возглавил МХАТ, где за 30 лет поставил более 40 спектаклей и сам сыграл в 14 из них.

Олег Ефремов — один из создателей и первый секретарь правления Союза театральных деятелей СССР, Герой социалистического труда, народный артист СССР, лауреат трех Госпремий СССР и двух Госпремий России, кавалер высших орденов СССР, России.