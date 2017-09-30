На сцене Большого театра вручили премию Юрия Любимова

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Общественную премию Юрия Любимова вручили на сцене Большого театра, лауреатами премии стали выдающийся хирург Лео Бокерия, художник, режиссер, сценарист Рустам Хамдамов и выдающийся российский хореограф Юрий Григорович, отпраздновавший в этом году свой 90-летний юбилей.

Вручение премии Юрия Любимова состоялось в Большом театре перед большим юбилейным гала-концертом, посвященным столетнему юбилею режиссера.

Церемонию награждения открыл российский тележурналист Владимир Познер.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, награду выдающимися российскому хореографу Юрию Григоровичу вручила лично супруга Юрия Любимова Каталин Любимова. Лео Бокерия и Рустам Хамдамов не смогли лично присутствовать на вручении премии, награду сценариста Рустама Хамдамова из рук народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой приняла его супруга.

Часть денежного вознаграждения лауреатов будет передана на восстановление Храма Воскресения Христова в селе Торопово Даниловского района Ярославской области, где церковным старостой был дед Любимова.

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, проработал 84 года, из которых 80 лет — на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.