В день столетия Юрия Любимова билет в театр на Таганке стоит один рубль

Открытие интерактивного музея в память о Юрии Любимове в Театре на Таганке в Москве

Открытие интерактивного музея в память о Юрии Любимове в Театре на Таганке в Москве

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В субботу – в день, когда режиссеру Юрию Любимову исполнилось бы 100 лет, — билет театр на Таганке на спектакль "Добрый человек из Сезуана" стоит один рубль, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Апексимова.

"Мы решили в этот очень важный день для театра сделать подарок для зрителей. Билет только сегодня, 30 сентября, в день рождения выдающегося режиссера, основателя и бессменного лидера "Таганки" Юрия Любимова на его спектакль "Добрый человек из Сезуана", которым открывался театр, стоит один рубль", — сказала Апексимова

По словам директора, до начала спектакля состоится открытие интерактивного музея, центральным звеном которого станет кабинет Любимова. Также с помощью сенсорных экранов можно будет совершить экскурсию по театру, получить информацию о его истории, спектаклях и актерах прославленной труппы.

"Все хотят посетить знаменитый кабинет Любимова, но туда попасть смогут не все, поэтому для того, чтобы дать возможность большему числу людей познакомиться с кабинетом мастера, увидеть стены, расписанные автографами знаменитостей, в театральном фойе создан виртуальный кабинет Любимова", — сказала Апексимова.

Она отметила, что в ближайшее время посетить виртуальный кабинет смогут зрители перед спектаклями Юрия Любимова, а потом будут организованы специальные экскурсии.

"Столетие Юрия Любимова — это большой праздник, но, конечно, с оттенком грусти. С утра артисты ездили на кладбище, чтобы поклониться мастеру. Мы постарались ко дню рождения привести в порядок кабинет Юрия Петровича, систематизировать архив театра и создать интерактивный музей и виртуальный кабинет Любимова, чтобы все желающие могли увидеть, почувствовать, понять, что это была за личность, какого масштаба был этот художник", — пояснила она.