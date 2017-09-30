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Культура

Поэт Кацов о Любимове: он ошибался, говоря о культуре современной России

17:1730.09.2017
(обновлено: 17:18 30.09.2017)
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкТеатральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов. Архивное фотоТеатральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Выдающемуся советскому и российскому театральному режиссеру, актеру и педагогу Юрию Любимову 30 сентября исполнилось бы 100 лет, до этой круглой даты он не дожил всего три года. О своих впечатлениях от общения с человеком-эпохой, реформатором российской театральной сцены, главным режиссером Театра на Таганке РИА Новости рассказал известный российско-американский журналист, телеведущий, поэт и писатель Геннадий Кацов.

Режиссер Юрий Любимов. Архивное фото
© Фото : предоставлено Московским театром Новая Опера им. Е. В. Колобова
Биография Юрия Любимова
Их встреча с Юрием Любимовым произошла в июне 2002 года в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Там проходил очередной "Международный фестиваль идей и искусств". Каждый сезон Фестиваль представляет на своих площадках музыкальную и театральную программы, звезд современной сцены и новых исполнителей. В том году в списке почетных гостей был Театр на Таганке.

"Это были первые за всю историю театра гастроли в США. Любимов привез пьесу Петера Вайса "Марат и де Сад" с Валерием Золотухиным и Александром Цурканом в главных ролях. Я приехал в день показа спектакля в Нью-Хейвен ранним утром, благо на машине езды туда от Нью-Йорка часа полтора, познакомился с Цурканом, а он уже представил меня Любимову и его супруге Каталин. Она занималась всеми административными делами в театре. По всему ощущалось, она значила там, никак не меньше главного режиссера", — вспоминает собеседник РИА Новости.

Сам Кацов был в те годы главным редактором одного популярного нью-йоркского еженедельника, и на предложение дать интервью "как главреж – главреду" Юрий Петрович согласился "легко и с чувством юмора".

Открытый и без пафоса

Режиссер Юрий Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Театре на Таганке рассказали об интерактивном музее к столетию Любимова
"Как оказалось, в общении с ним не было никакого напряжения, на бытовом уровне он не выстраивал никакой дистанции", — отмечает публицист.

"Совершенно естественно прозвучало, что Любимов находится в постоянном творческом поиске, его восхищают современные постановки Пины Бауш, Роберта Уилсона, и что его впечатлил гениальный спектакль "Электра" японского режиссера Тадаси Судзуки", — говорит он.

И добавляет, что разговор с Любимовым был будто с давним приятелем: "Спокойная, продуманная речь, уверенный взгляд, направленный на собеседника, очень вдумчивое, уважительное отношение к каждому вопросу. Складывалось впечатление, что мы с ним не раз встречались, просто я подзабыл, а он помнит".

Кацов признался, что больше всего его удивила именно эта откровенность Любимова: "Вернее, то чувство раскованности и свободы, которого совсем не ожидаешь от влиятельного в российской культуре человека, прожившего в СССР большую часть своей сознательной жизни, за вычетом четырех лет, проведенных в зарубежном изгнании".

В дверь постучали, он думал — с Лубянки, оказалось — умер Высоцкий

Любимов рассказывал в тот вечер и про жизнь в эмиграции и до нее. Конечно, не смог он не вспомнить об одном из самых трагических событий в его жизни – смерти Владимира Высоцкого. Услышать об уходе выдающегося артиста Любимов никак не ожидал, а ожидал совсем другого. "В пять утра его долгими звонками в дверь разбудил театральный художник Давид Боровский, первым сообщивший о смерти актера, а Любимов тогда подумал, что в 5 утра его могут отвезти только на Лубянку. В 1980-м власти на него оказывали сильное давление и могло случиться всякое", — говорит писатель.

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© РИА Новости/Аврора
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Любимов ошибался по поводу современной России

Художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Музей открыт в кабинете Юрия Любимова в Театре на Таганке
Кацов вспоминает, что в начале "нулевых" Любимов был несколько разочарован в российском культурном истеблишменте: "Мы говорили и о том, что, когда он был лишен советского гражданства, масса людей во всем мире беспокоились о его будущем. На мой вопрос, может ли он представить подобную ситуацию с каким-либо деятелем культуры нынешним, Любимов ответил, что в России все разобщены, заняты выживанием и зарабатыванием денег, так что никто ни за кого не заступится".

Писатель полагает, что ситуация с дискуссией вокруг дела Кирилла Серебренникова и то, что деятели культуры заступаются за него, может говорить о том, что в современной России произошли сдвиги. "Похоже, либо Любимов ошибался по части современной России, либо в России что-то серьезно изменилось", — считает он.

Цветы раз в год и кольцо на первом свидании

Особую роль в жизни Юрия Любимова занимала его супруга Каталин, которая была не просто спутником жизни, но и активно участвовала во всех творческих начинаниях режиссера. Напомним, что Любимов познакомился с венгерской журналисткой и переводчицей Каталин Кунц в 1976 году, когда театр на Таганке приехал в Венгрию на гастроли. После Каталин приехала в Москву как собственный корреспондент венгерского журнала "Фильм, театр и музыка", а через два года после первой встречи Любимов, которому был уже 61 год, и 32-летняя Каталин поженились.

"У меня создалось впечатление, что со стороны Каталин он был окружен заботой и вниманием. Она не участвовала в нашем разговоре, но периодически появлялась, интересуясь его самочувствием, мол, все ли в порядке? Затем в беседе со мной она рассказала, что у Юрия Петровича хороший характер, он не скандалист, но становится невыносимым, когда не работает: отдыхать может не больше двух недель", — говорит писатель.

Как после признавалась ему Каталин в общении после интервью, цветы Любимов ей дарил раз в году — на ее день рождения. "Интересно, что в этом она отметила положительную черту – постоянство, то есть он не меняется и именно в этом, как она сказала, его загадка", — отмечает собеседник РИА Новости. При этом, когда они познакомились в Будапеште, Любимов готов ей был отдать понравившееся девушке кольцо на его руке. "Она узнала, что Любимов это кольцо получил в подарок от известной испанской актрисы Нурии Эспер. Каталин от подарка отказалась, но ее впечатлило то, что это кольцо, без всякого сомнения, он был готов подарить ей в день знакомства. Помню, меня эта история удивила, поскольку подарки обычно не передаривают. Но ради любимой, видимо, можно пойти и против традиции", — рассуждает он.

Принимали, как всегда, восторженно

Юрий Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Цветы и овации за Юрием Любимовым следовали повсюду. Не исключением был и тот памятный для писателя вечер в США. "Вообще, Театр на Таганке принимали восторженно, в зале было много русскоговорящих, которые съехались из нескольких соседних штатов посмотреть постановку любимого театра. Любимов многократно выходил на бис, вызывал на сцену Каталин, оба кланялись и посылали публике воздушные поцелуи. Сцена была завалена цветами", — вспоминает собеседник РИА Новости.

"Конечно, после спектакля Юрий Петрович выглядел сильно уставшим, но по всему чувствовалось, что он доволен. Мы договорились встретиться с ним в Нью-Йорке, я обещал показать ему Манхэттен, поскольку к тому времени уже была написана моя книга "Нью-Йорк: история с географией". Однако у них с Каталин что-то по времени не получилось, мы так и не увиделись", — сожалеет он.

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