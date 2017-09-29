Первая персональная выставка художника Дэниела Аршама открылась на ВДНХ

Экспозиция выставки Даниэля Аршама Архитектура в движении в павильоне Карелия на ВДНХ. 29 сентября 2017

Экспозиция выставки Даниэля Аршама Архитектура в движении в павильоне Карелия на ВДНХ. 29 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Первая персональная выставка американского художника Дэниела Аршама, который преобразил пространство павильона "Карелия" на ВДНХ, превратив его в гигантский бетонный тоннель с абстрактными пробоинами, открылась в Москве.

Дэниел Аршам работает на стыке архитектуры, дизайна, скульптуры, кино, театра и моды. Его работы регулярно экспонируются в галереях и музеях всего мира, от Лондона до Токио, в том числе в престижном пространстве нью-йоркского Музея современного искусства и Нового музея. Как рассказал РИА Новости художник, ВДНХ — это уникальное пространство с огромным количеством памятников архитектуры, поэтому первоочередной задачей для него было выбрать, в каком из павильонов он хочет создать свою экспозицию.

"Так как моя работа вторгается в пространство выставки, мне необходимо было работать внутри павильона и встраивать свою инсталляцию внутрь его архитектуры. Мне понравился павильон "Карелия", так как у него есть этот невероятный фасад с резьбой, и резьба это такой интересный архитектурный прием, так что мне было интересно поработать именно с ним. Я выбрал его сам", — сказал Аршам.

Излюбленная тема Аршама — формирование нового пространства путем разрушения существующего объема. В Москве художник представит масштабную инсталляцию "Пробитые стены" — гигантский бетонный тоннель с абстрактными пробоинами, которые постепенно должны трансформироваться в человеческую фигуру в натуральную величину.

По его словам, в павильоне прекрасное каменное напольное покрытие и литые стены, внутри которых он создал как бы раковину своей инсталляции. Также художник создал свою уникальную систему освещения. "Напольное покрытие дает своего рода ощущение старины, а архитектура выставки как бы преобразует все пространство", — подчеркнул собеседник агентства.

Объекты, входящие в состав сложной композиции, отражают представления автора о взаимодействии между человеком и архитектурой, о способности людей к созданию, уничтожению и модернизации не только сооружений, но и природных материалов. Аршам отметил, что, создавая инсталляцию, он отталкивался от своих предыдущих работ, поэтому она подошла бы не только для Москвы, но для любого города мира.

"На сегодняшний день Дэниел Аршам считается одним из самых перспективных молодых художников во всем мире, его работы востребованы ведущими галереями разных стран. Он работал с Робертом Уилсоном, Фарреллом Уильямсом, Эди Слиманом и Мерсом Каннингемом. Мы очень хотели показать на ВДНХ по-настоящему современное искусство, так как считаем, что наши павильоны прекрасно для этого подходят", — отметила куратор проекта Екатерина Мочалина.