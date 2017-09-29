Поклонская отреагировала на просмотр депутатами фильма "Матильда"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская прокомментировала просмотр своими коллегами фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". По ее словам, парламент прислушивается к мнению россиян.
Депутат также заявила, что фильм "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей". По ее словам, представители всех думских фракций договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить картину.
Мнение депутатов
В сообщении, которое было опубликовано на сайте комитета, говорится, что образ будущего императора Николая II показан "с любовью и почтением". При этом в киноленте нет ничего, что нарушало бы российское законодательство, считают депутаты.
Парламентарии также подчеркнули, что цензура и нарушение прав на свободу творчества недопустимы.
Сам Алексей Учитель оценил общее впечатление депутатов от фильма как "сверхблагоприятное".
При этом создатель "Матильды" считает, что просмотр фильма депутатами не "поставит точку" в скандале.
"Потому что я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти до конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, о том, что этот фильм не нарушает законы Российской Федерации. Почему-то на это говорят "нет, все не так". Серьезно, такое впечатление, что идет борьба с государством", — заключил Учитель.
Суть скандала
Премьера картины пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.
В апреле Наталья Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.
Учитель неоднократно обвинял Поклонскую в злоупотреблении своим депутатским статусом.
"Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу, при известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат фильм "Матильда", — заявил режиссер в конце мая.
Тогда же он выразил надежду, что Госдума сможет повлиять на Поклонскую.
В августе стало известно, что министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда". Картине была присвоена категория 16+.