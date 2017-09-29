Поклонская отреагировала на просмотр депутатами фильма "Матильда"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская прокомментировала просмотр своими коллегами фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". По ее словам, парламент прислушивается к мнению россиян.

"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России (ранее присоединившихся к просьбе Поклонской о запрете картины. — Прим. ред.) — это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже", — цитирует слова Поклонской ее пресс-служба.

Депутат также заявила, что фильм "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей". По ее словам, представители всех думских фракций договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить картину.

Мнение депутатов

Закрытый показ "Матильды" для депутатов состоялся в четверг в ГУМе. После просмотра в комитете Госдумы по культуре заявили, что фильм получился "ярким, интересным и профессионально снятым", а его прокат в кинотеатрах вызовет интерес к российской истории.

В сообщении, которое было опубликовано на сайте комитета, говорится, что образ будущего императора Николая II показан "с любовью и почтением". При этом в киноленте нет ничего, что нарушало бы российское законодательство, считают депутаты.

Парламентарии также подчеркнули, что цензура и нарушение прав на свободу творчества недопустимы.

Сам Алексей Учитель оценил общее впечатление депутатов от фильма как "сверхблагоприятное".

"Я ждал неоднозначной реакции. Но я не услышал ни одного отрицательного (отзыва. — Прим. ред.)", — заявил режиссер журналистам.

При этом создатель "Матильды" считает, что просмотр фильма депутатами не "поставит точку" в скандале.

"Потому что я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти до конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, о том, что этот фильм не нарушает законы Российской Федерации. Почему-то на это говорят "нет, все не так". Серьезно, такое впечатление, что идет борьба с государством", — заключил Учитель.

Суть скандала

Спор между Учителем и Поклонской начался в октябре прошлого года, когда режиссер анонсировал выход своего нового фильма "Матильда" о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Премьера картины пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.

В апреле Наталья Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.

Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

Учитель неоднократно обвинял Поклонскую в злоупотреблении своим депутатским статусом.

"Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу, при известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат фильм "Матильда", — заявил режиссер в конце мая.

Тогда же он выразил надежду, что Госдума сможет повлиять на Поклонскую.

"Мы уже обращались в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить деятельность депутата Поклонской, но, к сожалению, так и не получили никакого ответа. Надеемся, что коллеги Поклонской из Госдумы призовут ее действовать в рамках правил, которые присущи этике депутата", — пояснил Алексей Учитель.

В августе стало известно, что министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда". Картине была присвоена категория 16+.