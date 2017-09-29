В Узбекистане впервые за 30 лет пройдут гастроли МХТ имени Чехова

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Гастроли Московского художественного театра имени Чехова пройдут с 29 сентября по 2 октября в столице Узбекистана впервые после тридцатилетнего перерыва, сообщает Федеральный гастрольный центр. В программе будут два спектакля: "Дом" и "Весы" по пьесам Евгения Гришковца.

Спектакли состоятся на сцене Академического русского драматического театра Узбекистана. В первые два дня в Ташкенте МХТ имени Чехова покажет спектакль "Дом" (История мужчины средних лет) по пьесе Евгения Гришковца в постановке Сергея Пускепалиса.

Главный герой пьесы Игорь решает обзавестись домом, но воплощение этой идеи требует немалых затрат. Начинается хождение по друзьям, больше напоминающее хождение по мукам. Как это всегда бывает в пьесах Гришковца, тема спектакля коснется каждого. В сообщении отмечается, что для драматурга это и личная история, спектакль Гришковец назвал "документальной пьесой".

Спектакль "Весы" (Ночь в одном действии), где Гришковец — автор и режиссер, МХТ имени Чехова представит узбекской публике 1 и 2 октября. В нем заняты артисты Игорь Золотовицкий, Вера Харыбина, Руслан Братов, Валерий Трошин, Сергей Угрюмов.

Гастроли МХТ имени Чехова в Ташкенте дадут старт зарубежному направлению программы "Большие гастроли" 2017 года Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В этом году в программе примут участие 13 российских театров, которые покажут свои спектакли в 29 городах России и стран ближнего зарубежья. Всего в рамках программы будет представлено 42 спектакля.