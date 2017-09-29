На ВДНХ покажут "Пробитые стены" и "Архитектуру в движении"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве 30 сентября откроется первая в России персональная выставка американского художника Дэниела Аршама. Проект, который будет представлен в рамках параллельной программы 7-й Московской международной биеннале современного искусства, примет павильон "Карелия" на ВДНХ. Специально для этого пространства Аршам создал девять произведений, выполненных исключительно в белом цвете, с учетом особенностей выставочного павильона.

Процесс создания уникальной экспозиции "Архитектура в движении" можно наблюдать в эксклюзивном видео на РИА Новости.

Излюбленная тема Аршама — формирование нового пространства путем разрушения существующего объема. В Москве художник представит масштабную инсталляцию "Пробитые стены" — гигантский бетонный тоннель с абстрактными пробоинами, которые постепенно должны трансформироваться в человеческую фигуру в натуральную величину.

"На сегодняшний день Дэниел Аршам считается одним из самых перспективных молодых художников во всем мире, его работы востребованы ведущими галереями разных стран, — комментирует куратор проекта, Екатерина Мочалина. — Он работал с Робертом Уилсоном, Фареллом Уильямсом, Эди Слиманом и Мерсом Каннингемом. Мы очень хотели показать на ВДНХ по-настоящему современное искусство, так как считаем, что наши павильоны прекрасно для этого подходят".

Дэниел Аршам работает на стыке архитектуры, дизайна, скульптуры, кино, театра и моды. Безошибочное чувство пространства и способность к диалогу со зрителем позволили ему добиться успеха как в области сценографии, так и в сфере изобразительного искусства. Работы Аршама регулярно экспонируются на выставках в галереях и музеях всего мира, от Лондона до Токио, в том числе в престижном пространстве нью-йоркского Музея современного искусства и Нового музея. За последние десять лет на всех континентах мира состоялось более тридцати персональных выставок этого мастера, который по возрасту все еще числится в группе "молодых художников".