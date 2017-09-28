Заявления Поклонской о "Матильде" необоснованны, считает депутат

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заявления депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской о фильме "Матильда" необоснованны, заявила журналистам в воскресенье первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В ГУМе в четверг состоялся показ фильма "Матильда" для депутатов Госдумы. В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ фильма состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

"Всем (депутатам — ред.) фильм понравился, и все, что про него (фильм — ред.) рассказывает Поклонская, — это полная неправда", — сказала Драпеко после просмотра фильма.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Наталья Поклонская.