Выставка "Ленин": золотой портсигар от "Дагестанской бедноты", пуля Каплан

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Золотой портсигар никогда не курившего вождя русской революции Владимира Ленина и пуля, вытащенная из его тела после покушения, личная переписка с Инессой Арманд и рукописи теоретических трудов станут экспонатами новой выставки, где будут представлены редкие фотографии, работы и свидетельства малоизвестных эпизодов его жизни.

Историко-документальная выставка "Ленин" из цикла "Лидеры советской эпохи", приуроченная к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, откроется в четверг в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве.

На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, многие из которых выставляются впервые, и около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. Хронология выставки, посвященной жизни и революционной деятельности Ленина, охватывает период с 10 (22) апреля 1870 года по 1926 год, включая вопросы строительства Мавзолея.

Вождь и человек



"Выставка ставит своей задачей объективно осветить деятельность Ленина в контексте сложной и противоречивой исторической эпохи, в рамках которой он жил и работал. Не вынося оценок, организаторы считают необходимым предоставить посетителю возможность сделать самостоятельные выводы о тех или иных эпизодах его государственной деятельности и частной жизни", — сообщила пресс-служба РГАСПИ.

Феномен личности лидера революции показан на фоне основных событий в России и мире начала XX века. В экспозицию вошли редкие фото, сюжеты из кино- и аудио-хроники, хранящиеся в личном фонде Ленина в РГАСПИ.

Среди документов — письма и записки революционера, в частности его личная переписка с Инессой Арманд, также представлены рукописи его теоретических и публицистических работ, официальные документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), первые декреты советской власти, газеты, плакаты, листовки, транспаранты с лозунгами и призывами.

Особое место пули Каплан



Среди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.

Портсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".

Кроме того, на выставке посетитель увидит воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года и скончался. Особое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина после покушения на него Фанни Каплан.

Специальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.

Экспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.

Выставка пройдет с 29 сентября по 19 ноября.