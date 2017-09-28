Выставка "Ленин": золотой портсигар от "Дагестанской бедноты", пуля Каплан

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Золотой портсигар никогда не курившего вождя русской революции Владимира Ленина и пуля, вытащенная из его тела после покушения, личная переписка с Инессой Арманд и рукописи теоретических трудов станут экспонатами новой выставки, где будут представлены редкие фотографии, работы и свидетельства малоизвестных эпизодов его жизни.
На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, многие из которых выставляются впервые, и около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. Хронология выставки, посвященной жизни и революционной деятельности Ленина, охватывает период с 10 (22) апреля 1870 года по 1926 год, включая вопросы строительства Мавзолея.
Вождь и человек
"Выставка ставит своей задачей объективно осветить деятельность Ленина в контексте сложной и противоречивой исторической эпохи, в рамках которой он жил и работал. Не вынося оценок, организаторы считают необходимым предоставить посетителю возможность сделать самостоятельные выводы о тех или иных эпизодах его государственной деятельности и частной жизни", — сообщила пресс-служба РГАСПИ.
Среди документов — письма и записки революционера, в частности его личная переписка с Инессой Арманд, также представлены рукописи его теоретических и публицистических работ, официальные документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), первые декреты советской власти, газеты, плакаты, листовки, транспаранты с лозунгами и призывами.
Особое место пули Каплан
Среди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.
Портсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".
Специальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.
Выставка пройдет с 29 сентября по 19 ноября.