РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Выставка "Ленин": золотой портсигар от "Дагестанской бедноты", пуля Каплан

07:1228.09.2017
(обновлено: 07:15 28.09.2017)
0340
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыставка Миф о любимом вожде. Архивное фотоВыставка Миф о любимом вожде. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Золотой портсигар никогда не курившего вождя русской революции Владимира Ленина и пуля, вытащенная из его тела после покушения, личная переписка с Инессой Арманд и рукописи теоретических трудов станут экспонатами новой выставки, где будут представлены редкие фотографии, работы и свидетельства малоизвестных эпизодов его жизни.

Выставка музея Виктории и Альберта в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Табак
Опера Шостаковича была в центре внимания выставки музея Виктории и Альберта
Историко-документальная выставка "Ленин" из цикла "Лидеры советской эпохи", приуроченная к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, откроется в четверг в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве.

На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, многие из которых выставляются впервые, и около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. Хронология выставки, посвященной жизни и революционной деятельности Ленина, охватывает период с 10 (22) апреля 1870 года по 1926 год, включая вопросы строительства Мавзолея.

Вождь и человек

"Выставка ставит своей задачей объективно осветить деятельность Ленина в контексте сложной и противоречивой исторической эпохи, в рамках которой он жил и работал. Не вынося оценок, организаторы считают необходимым предоставить посетителю возможность сделать самостоятельные выводы о тех или иных эпизодах его государственной деятельности и частной жизни", — сообщила пресс-служба РГАСПИ.

Разведчик Ким Филби. Архивное фото
© AP Photo
В Москве открылась выставка, посвященная работе разведчика Кима Филби
Феномен личности лидера революции показан на фоне основных событий в России и мире начала XX века. В экспозицию вошли редкие фото, сюжеты из кино- и аудио-хроники, хранящиеся в личном фонде Ленина в РГАСПИ.

Среди документов — письма и записки революционера, в частности его личная переписка с Инессой Арманд, также представлены рукописи его теоретических и публицистических работ, официальные документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), первые декреты советской власти, газеты, плакаты, листовки, транспаранты с лозунгами и призывами.

Особое место пули Каплан

Среди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.

Портсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".

Производство колбас. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
К выставке в Москве произведут колбасу из утки весом в полтонны
Кроме того, на выставке посетитель увидит воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года и скончался. Особое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина после покушения на него Фанни Каплан.

Специальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.

Владимир Ильич Ленин. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Посольство России в США представит фильм Ветрова о Ленине
Экспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.

Выставка пройдет с 29 сентября по 19 ноября.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена