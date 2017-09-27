"Союзмультфильм" рассказал о возможном продолжении "Малыша и Карлсона"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ выступает инициатором встречи "Союзмультфильма" с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен; киностудия заинтересована в продолжении сериала, но надеется на софинансирование проекта, заявила журналистам председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

В январе РИА Новости сообщило, что киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками Линдгрен о продолжении анимационной дилогии "Малыш и Карлсон".

"Министерство экономического развития РФ выступило инициатором встречи с обладателями прав на "Карлсона" по урегулированию спорных вопросов и продолжению мультсериала. Но самый большой вопрос — в финансировании продолжения "Карлсона". Это очень большие затраты, возможно, больше, чем на "Простоквашино", поэтому что персонажи сложные, много историй нужно дописать и есть шведская сторона, участие которой пока непонятно. Студия заинтересована в продолжении сериала, при готовности шведской стороны — участвовать в его финансировании", — сказала Слащева.