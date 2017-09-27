Депутат Госдумы предложил потребовать отставки Мединского из-за "Матильды"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков предложил потребовать отставки министра культуры РФ Владимира Мединского в связи с ситуацией вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

В среду в Госдуме проходит заседание межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей на тему: "Духовно-нравственные ценности и гражданское общество". В ходе заседания обсуждался нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда". На мероприятии присутствует, в том числе, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Я полагаю, чтобы признали работу нашей группы, во-первых, надо обратиться по всем фактам (нарушений Учителя – ред.) не от лица одной Поклонской, а от всех коллег — я готов первый поставить подпись — и возбудить уголовное дело. Во-вторых, потребовать отставки министра культуры Мединского", — заявил Грешневиков.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".