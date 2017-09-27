Актер из сериала "Физрук" погиб в Москве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает телеканал, актер стал свидетелем аварии и решил выйти из автомобиля, чтобы помочь пострадавшим.
По имеющейся информации, остановившегося актера сбила проезжавшая мимо иномарка, водитель которой не заметил ДТП.
Егор Клинаев наиболее известен по роли Никиты Серебрянского в сериале "Физрук". Также он сыграл в таких проектах как "Частное пионерское", "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Операция "Кукловод".