Актер из сериала "Физрук" погиб в Москве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, актер стал свидетелем аварии и решил выйти из автомобиля, чтобы помочь пострадавшим.

© Фото : АГН "Москва" Последствия ДТП с участием семи автомобилей на МКАД в районе Шипиловского проезда. 27 сентября 2017 © Фото : АГН "Москва" Последствия ДТП с участием семи автомобилей на МКАД в районе Шипиловского проезда. 27 сентября 2017

По имеющейся информации, остановившегося актера сбила проезжавшая мимо иномарка, водитель которой не заметил ДТП.

Егор Клинаев наиболее известен по роли Никиты Серебрянского в сериале "Физрук". Также он сыграл в таких проектах как "Частное пионерское", "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Операция "Кукловод".