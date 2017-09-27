Учитель надеется представить "Матильду" в США

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель надеется представить свой фильм "Матильда" на американском кинорынке, который пройдет в Лос-Анджелесе в ноябре.

"Мы будем представлять фильм в США. У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там", — сказал Учитель.

По его словам, также в настоящее время ведутся переговоры о прокате фильма в Китае, однако пока не известно ни время проката, ни количество экранов. Собеседник агентства напомнил, что одновременно с Россией фильм выйдет в странах Балтии и в Германии.

"У меня уже запланированы поездки в три города на премьеры картины", — добавил Учитель.

Кроме того "Матильду" покажут на закрытии Недели российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".