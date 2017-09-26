На спектакли "Золотой маски" в Латвии и Эстонии проданы все билеты

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Все билеты на спектакли, которые будут показаны в рамках международной программы фестиваля "Золотая маска" в Белоруссии, Латвии и Эстонии, уже проданы, сообщила РИА Новости генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

Международная программа "Золотой маски" стартует 30 сентября в столице Белоруссии. В рамках международного фестиваля "ТЕАРТ" в Минске будут представлены спектакли "Иванов" Театра Наций в постановке Тимофея Кулябина и "Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой" Электротеатра Станиславский в постановке Хайнера Гёббельса. Вслед за этим будут показаны спектакли в Латвии и Эстонии.

"Мы очень давно работаем со странами Балтии и стали уже коллегами, друзьями. И всегда в течение нескольких первых дней уже раскупаются все билеты. Нас очень ждут в этих странах. Спектакли, разговоры, встречи — это так важно для всех нас, кто жил единым содружеством, важно для сохранения наших связей, нашей дружбы", — рассказала Ревякина.

По ее словам, в этом году "Золотая маска" подготовила интересную и разнообразную программу, включающую не только представления, но и мастер-классы, обсуждения.

Из-за большого интереса к постановкам, рамки фестиваля решили расширить и показать спектакли не только в столицах. Так, в Латвии представления пройдут не только в Риге, но и в Вентспилсе и Лиепае.

"Золотая маска в Латвии" откроется в Риге традиционной посадкой деревьев. С 3 по 14 сентября в трех городах Латвии будут показаны спектакли: "Иванов" Театра Наций, "the Marusya" компании "Диалог Данс", "Русский роман" театра им. Маяковского, "Кафе Идиот" Балета Москва и "Сон в летнюю ночь" Мастерской Фоменко.

В специальной программе запланирован цикл лекций театрального критика Кристины Матвиенко и творческая встреча режиссера Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса со студентами Латвийской Академии культуры.

В Эстонии, где впервые фестиваль откроется в Нарве, помимо Таллина, "Золотая маска" побывает в Тарту и Силламяэ. "Золотая маска в Эстонии" откроется 5 октября в городе Нарва, где в этот день состоится пресс-конференция с участием президента "Золотой маски" Игоря Костолевского.

В четырех эстонских городах — Таллине, Нарве, Тарту и Силламяэ с 5 по 17 октября пройдут спектакли: "Кафе Идиот", "Сон в летнюю ночь", "Русский роман", опера "Доктор Гааз" и гала-концерт солистов "Геликон-оперы".

Впервые в Эстонии пройдет программа "Детский Weekend", в рамках которой трижды будет показан спектакль для малышей "Музыка шагов. Я озвучиваю мультик" Московской филармонии. Все спектакли будут идти с переводом на эстонский язык.

Международные проекты фестиваля "Золотая маска" проходят при поддержке Министерства культуры РФ.