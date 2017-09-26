МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре перенес допремьерный показ фильма "Матильда" для членов комитета на 28 сентября, заявила первый зампред комитета Елена Драпеко.

"Комитет по культуре посмотрит фильм буквально послезавтра, мы на 28 сентября договорились, а вот где, я не скажу, но не в Госдуме, это чтобы не было утечки информации", — заявила Драпеко журналистам.

Она также отметила, что помимо депутатов комитета ГД по культуре на просмотр картины записались "очень много депутатов из других комитетов".

"Зал на 40 мест, мы не рассчитывали, что там будет вся Госдума, но мы тихо шепотом рассказываем… (Депутат Наталья) Поклонская пока не заявляла желание, но мы готовы ее пригласить. Хотя если бы она хотела, уже бы посмотрела", — добавила парламентарий.

Драпеко рассказала, что после просмотра фильма комитет устроит заседание, на котором депутаты поделятся своими впечатлениями.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".