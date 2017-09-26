Никита Михалков покинул состав попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков официально больше не является членом попечительского совета Фонда кино, соответствующее постановление подписал во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

"Исключить из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии… Михалкова Н.С.", — говорится в документе.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.

В середине августа на коллегии Министерства культуры РФ глава союза кинематографистов Никита Михалков заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за, в частности, безответственности его руководства. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой.

При этом сама Тимакова напомнила, что учредителем Фонда кино является правительство РФ, где она является заместителем главы аппарата и курирует вопросы культуры. Она назвала работу совета Фонда кино в новом составе содержательной, отметив, что Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний.

Позднее пресс-служба Михалкова сообщила, что режиссер направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета. На прошлой неделе Минкультуры РФ отправило в правительство официальное письмо о выходе Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино, но кандидатур вместо него не предложило.