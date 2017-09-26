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Культура

"Винни Пух", "Бригада", Достоевский: как иностранцы учат русский язык

08:0026.09.2017
(обновлено: 08:04 26.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУрок русского языкаУрок русского языка
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. Русский традиционно считается одним из самых сложных для изучения языков в мире. Педагоги любого иностранного часто рекомендуют ученикам побольше смотреть и читать на языке оригинала, чтобы научиться говорить как носители. Ко Дню европейских языков студенты и экспаты, изучающие русский, рассказали РИА Новости, какие отечественные фильмы, сериалы и книги помогают им овладеть "великим и могучим".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот", 1971 год
© РИА Новости
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Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот", 1971 год

Одна из главных рекомендаций, которая встречается на сайтах и форумах, посвященных изучению русского языка как иностранного, — смотреть русское кино. Некоторые энтузиасты даже составляют рейтинги фильмов, сериалов и телепередач, которые, по их мнению, полезно увидеть всем, кто мечтает свободно говорить на современном русском. Судя по советам пользователей, иностранцы отдают предпочтение комедийным шоу. Особой популярностью пользуются ситкомы "Физрук", "Интерны", "Кухня" и видео популярной команды КВН "Уральские пельмени".

Для тех, чей уровень языка еще не позволяет вникать в диалоги телегероев, пользователи советуют начать с детских передач. Благо они у русских не менее смешные. В топе оказались киножурнал "Ералаш", культовый советский мультфильм "Винни Пух" и анимационный хит "Маша и медведь". У продвинутых поклонников русского языка более вдумчивая подборка. Они оттачивают свои знания как на классике отечественного кино — "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон", "12 стульев", "Утомленные солнцем", так и на современных телесериалах: "Екатерина", "Метод", "Мажор".

© Кинокомпания CTB (1997) Кадр из фильма "Брат"
© Кинокомпания CTB (1997)
Кадр из фильма "Брат"

Уроженец Македонии Вилли живет в Германии, но часто приезжает в Россию навестить родню жены. Он вспоминает, что когда впервые собрался в Москву, супруга дала ему посмотреть сериал "Бригада" и фильм "Брат".

"Честно говоря, ехать после этого в Россию было страшновато, я представлял, что повсюду ходят бандиты с пистолетами и кричат: "Я тебя на ремни порежу!", поэтому я на всякий случай говорил каждому новому знакомому, даже таксистам: "Ты брат мне", — со смехом рассказывает Вилли.

Он отмечает, что сложнее всего было уловить юмор в этих фильмах: "Когда мы первый раз сели смотреть "Брата", моя жена часто смеялась. Я никак не мог понять, над чем. Мне фильм показался довольно суровым, даже жестоким. Может, я лексику какую-то не считал. Там много жаргона, который я понимал только из контекста. Например, что "кирдык" — это плохо, а "оттопыримся" — хорошо. Или поговорки типа "Любишь медок — люби и холодок" или "муж — в Тверь, жена — в дверь". Такие вещи сложно воспринимать не только на языковом, но и на культурном уровне".

© Аватар Фильм (2002) Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
© Аватар Фильм (2002)
Кадр из многосерийного фильма "Бригада"

Студентка из Лондона Миранда приехала в Москву полгода назад учить русский язык в МГУ. Современным фильмам и сериалам она предпочитает детские сказки в лучших традициях советского кино. "Я нашла несколько отличных каналов на YouTube с русскими сказками "Гуси-лебеди", "Конек-горбунок", "Двенадцать месяцев". У них есть английские и русские субтитры, так что всегда можно проверить себя, если что-то не понял. В принципе я обнаружила, что старое кино смотреть легче, потому что актеры говорят гораздо медленнее", — отмечает Миранда.

Тем не менее даже с детской лексикой часто возникают трудности: "Помню, долго искала в словаре, что значит выражение "сонные тетери". Нашла название птицы "тетерев", но так и не поняла, как она связана со сном. Еще меня смущают фразы вроде "ливмя льет" или "криком кричит". Преподаватель объяснил, что они используются для усиления, но в дословном переводе получается ерунда какая-то".

Многие иностранцы предпочитают знакомиться с русским языком и культурой через литературу. Недавний выпускник мединститута Уильям из США уверен, что правильности речи и богатству словарного запаса обязан именно классикам.

Посетители на выставке Москва глазами иностранцев в Музее Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бани, сани, пироги: что удивляло иностранцев в Москве при Петре и сегодня

"Я начал учить русский на первом курсе университета. В основном читал классику: первую книгу мне подарила моя русская девушка еще в старших классах, это было "Преступление и наказание" Достоевского. Помню, что даже на английском читал ее долго, но впечатление было такое сильное, что я попросил ее прислать мне еще. Так я прочитал "Братьев Карамазовых" и "Бесов", а потом она решила, что я созрел для "тяжелой артиллерии", и дала мне "Войну и мир", но я не осилил. Уже когда начал учить русский, полюбил рассказы Чехова, потому что они легко читаются — короткие и написаны простым языком. Еще мне очень понравился Булгаков. "Мастера и Маргариту" интересно читать не только из-за сюжета, но из-за фраз, которые часто непонятны иностранцам. Зато я удивляю русских, вставляя в разговоре цитаты "их испортил квартирный вопрос" или "осетрина второй свежести".

© Фото : Продюсерский центр "Среда"Кадр из сериала "Гоголь. Начало"
© Фото : Продюсерский центр "Среда"
Кадр из сериала "Гоголь. Начало"

Предприниматель Митчелл из Австралии придерживается схожей позиции. Его проводником в мир русского языка стал Николай Гоголь.

"Еще до того, как начать учить язык, я прочитал довольно много русской литературы. Конечно, меня потрясли Толстой и Достоевский, но я понимал, что вряд ли смогу читать их в оригинале. Мой профессор русского языка посоветовал мне Гоголя. Я начал с небольших произведений — "Нос", "Портрет", "Женитьба", потом взял "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Мертвые души". Сейчас собираюсь в кино на фильм "Гоголь", надеюсь, с такой подготовкой все пойму без субтитров", — рассказывает Митчелл.

Австралиец отмечает, что для него главной сложностью были не столько языковые особенности языка, сколько разница менталитета. "Галерея персонажей в "Мертвых душах" — это готовый материал для социологического исследования. Все эти Плюшкины, Коробочки и, конечно, Чичиков — совершенно непостижимые "кадры" для меня. Сложнее, чем понять их речь, было понять их мотивацию. Похоже, загадка русской души кроется все-таки не в языке", — резюмирует Митчелл.

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