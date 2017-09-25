В сочинском кинотеатре усилят охрану во время спецпоказа "Матильды"

СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Специальный показ Фильма "Матильда" в Сочи по инициативе режиссера Алексея Учителя состоится 29 сентября — на месяц раньше официальной даты премьеры, во время сеанса будет усилена охрана.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе кинокомплекса "Люксор IMAX", продажи билетов на спецпоказ фильма стартовали 22 сентября. Показ кинофильма пройдет в пяти кинозалах общим количеством на 843 места.

"Пока реализация билетов ведется в два зала на 266 места, один из которых категории vip. В настоящее время четверть билетов уже продана. После того, как в двух залах билеты будут полностью раскуплены, начнется реализация в остальные. На премьерный показ "Матильды" в кинотеатре Сочи будет усилена охрана, возможно, будут привлечены правоохранители", — уточнил собеседник агентства.

Выходящая в прокат "Матильда" — современная картина, рассказывающая о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и российские актеры Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин и другие.

В широкий прокат фильм выходит 26 октября. В августе Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия при том, что это "обычный художественный фильм".