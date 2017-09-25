Неделю российского кино в Великобритании закроют показом "Матильды"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Неделя российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября, откроется показом фильма Федора Бондарчука "Притяжение", а на закрытии покажут фильм Алексея Учителя "Матильда", рассказали на пресс-конференции организаторы киносмотра.

Ранее организаторы фестиваля сообщали, что "Матильду" покажут в Лондоне в ноябре. В рамках Недели российского кино так же покажут фильмы "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Блокбастер" Романа Волобуева и другие. Всего в Неделе примут участие более 100 ведущих российских актеров и режиссеров.

"Второй год подряд мы выбираем лучшие российские фильмы и демонстрируем их на 16 площадках Лондона, Кембриджа, Эдинбурга, Оксфорда, Манчестера и Бирмингема. На открытии мы покажем фильм "Притяжение", а на закрытии фильм "Матильда" — это будет его международная премьера", — рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля Филип Перкон.

Алексей Учитель подчеркнул, что верит в Неделю российского кино в Великобритании, в то, что она будет развиваться.

"Я в прошлом году посетил эту Неделю, выступал там с мастер-классом. Я жду второй встречи с нетерпением. Мне очень интересно, как воспримут "Матильду" в Лондоне, что будут говорить", — сказал Учитель.

Фестиваль был создан по инициативе спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. В качестве почетных гостей на него приглашены голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Хелен Миррен и другие, сообщили организаторы. Как ранее сообщил Алексей Учитель, приглашение посетить премьеру фильма "Матильда" направили так же принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".