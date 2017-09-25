РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Неделю российского кино в Великобритании закроют показом "Матильды"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (223)
15:5625.09.2017
21515
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЛистовки фильма МатильдаЛистовки фильма Матильда
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Неделя российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября, откроется показом фильма Федора Бондарчука "Притяжение", а на закрытии покажут фильм Алексея Учителя "Матильда", рассказали на пресс-конференции организаторы киносмотра.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ложь "Матильды" и правда "Викинга": в РПЦ сравнили два отечественных фильма
Ранее организаторы фестиваля сообщали, что "Матильду" покажут в Лондоне в ноябре. В рамках Недели российского кино так же покажут фильмы "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Блокбастер" Романа Волобуева и другие. Всего в Неделе примут участие более 100 ведущих российских актеров и режиссеров.

"Второй год подряд мы выбираем лучшие российские фильмы и демонстрируем их на 16 площадках Лондона, Кембриджа, Эдинбурга, Оксфорда, Манчестера и Бирмингема. На открытии мы покажем фильм "Притяжение", а на закрытии фильм "Матильда" — это будет его международная премьера", — рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля Филип Перкон.

Алексей Учитель подчеркнул, что верит в Неделю российского кино в Великобритании, в то, что она будет развиваться.

"Я в прошлом году посетил эту Неделю, выступал там с мастер-классом. Я жду второй встречи с нетерпением. Мне очень интересно, как воспримут "Матильду" в Лондоне, что будут говорить", — сказал Учитель.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Около 100 тысяч человек обратились к Поклонской из-за фильма "Матильда"
Фестиваль был создан по инициативе спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. В качестве почетных гостей на него приглашены голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Хелен Миррен и другие, сообщили организаторы. Как ранее сообщил Алексей Учитель, приглашение посетить премьеру фильма "Матильда" направили так же принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

Комментировать
Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Елена Пестова
Британия не понимает, какой скандал начнётся в стране после показне правдивой версии о семье Романовых.
16:26
25.09.2017
ОтветитьНе отвечать
николай богомолов
А там нет эпилога про отказ Наглии принять семью Николая и ее последующий расстрел? нет? а жаль....
16:06
25.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена