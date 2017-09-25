Актер Ян Тршиска скончался в Праге после падения с Карлова моста

ПРАГА, 25 сен — РИА Новости, Александр Куранов. В одной из больниц Праги в понедельник скончался известный актер Ян Тршиска, который в субботу упал в реку с Карлова моста, полиция не считает это самоубийством, сообщил журналистам ее представитель Томаш Гулан.

"Собранная на данный момент информация говорит скорее о несчастном случае, нежели о преднамеренном действии (со стороны Тршиски)", — сказал Гулан, одновременно подтвердив, что 80-летний актер скончался от полученных при падении травм в одной из пражских больниц.

Тршиска ярко дебютировал в чехословацком кино в конце 1950-х годов. После ввода в страну в 1968 году войск пяти социалистических стран актер предпочел уехать в США, где сумел удачно проявить себя в Голливуде. Кроме прочего, на его счету роли в фильмах Милоша Формана "Регтайм" и "Народ против Ларри Флинта".

После "бархатной революции" 1989 года Тршиска не стал возвращаться на родину, но часто приезжал в Прагу, где снялся в шести фильмах, а также участвовал в театральных постановках, исполнив, в частности, роль короля Лира.

Днем в субботу Тршиска при невыясненных пока обстоятельствах упал в протекающую через Прагу реку Влтаву с Карлова моста, высота которого вместе с перилами составляет в данном месте 14 метров. Актера подхватили в воде случайно оказавшиеся поблизости на борту речного парохода два польских спасателя, сумевшие привести Тршиску в чувство, после чего тот был доставлен в больницу. Полиция продолжает вести расследование данного происшествия и просит помочь ей в этом свидетелей падения актера в воду.