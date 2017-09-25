На Кубани нашли украденные 120 лет назад иконы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Три старинные иконы, предположительно, украденные 120 лет назад, найдены при ремонте кровли в детской школе искусств в Краснодарском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Образы святых были обнаружены во время ремонта кровли в детской школе искусств… Поступило сообщение от рабочих одной из местных строек. Заявители пояснили, что при демонтаже старых перекрытий в детской школе искусств станицы Фастовецкой обнаружили три иконы", — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Полицейские оцепили место находки и осмотрели район со служебной собакой. По предварительным данным, иконы были спрятаны еще в дореволюционное время под крышей помещичьего дома, где сейчас располагается школа искусств.

"Возможно, именно они были похищены из местного храма около 120 лет назад. Впоследствии храм был разрушен, а иконы утеряны", — сообщила Волк.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.