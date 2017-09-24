Ирина Муравьева получила приз имени Гайдая на фестивале в Благовещенске

15:5224.09.2017
(обновлено: 16:02 24.09.2017)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен — РИА Новости. Народная артистка России Ирина Муравьева получила приз имени Леонида Гайдая за вклад в комедию на церемонии закрытия XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
Приз актрисе вручил Юрий Романов, мэр города Свободный, откуда родом Гайдай. Ирина Муравьева работала до 1991 года в театре Моссовета, а с 1993 года — в Малом театре. Снималась в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", помимо работы в кино и театре актриса озвучивает мультфильмы.
Фестиваль стартовал в Приамурье 16 сентября. В юбилейный год смотра впервые прошел международный конкурс полнометражных фильмов, зрители увидели девять зарубежных картин, к примеру, турецкий "Камень" (режиссер Орхан Эскикой, 2017 год), "Старая женщина и орех бетеля" (Янг Лю, Китай), "Дочь" режиссера Мача Шилински (Германия/Греция) и другие работы.
Кто достоин "золотого журавля" — традиционного приза фестиваля в зарубежном конкурсе — решало многонациональное жюри, председателем которого стала лауреат и участник Венецианского фестиваля, лауреат премии "Ника", актриса из Туркмении Мая-Гозель Аймедова. Всего гостями и участниками фестиваля в этом году стали более 300 кинематографистов, общественных деятелей и музыкантов, в том числе — известный российский писатель Виктор Ерофеев, который 19 сентября в свой 70-й юбилей встретился с поклонниками в Благовещенске, в этом году Ерофеев — член жюри конкурса игровых полнометражных российских фильмов.
Российский полный метр, где за звание лучших в нескольких номинациях (сценарий, режиссура, актерский состав и другие) боролись 11 работ, оценивало жюри, председателем которого стал лауреат и участник фестиваля в Сан-Себастьяне, "Кинотавра" и премии "Ника" режиссер и сценарист Сергей Снежкин. На суд жюри в этом конкурсе было представлено семь российских премьер. В конкурсе короткометражек юбилейного смотра были представлены 24 работы, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, в этом году в нем представлены десять постановок.
Специальным гостем XV фестиваля в Благовещенске стал режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук, которому, как сообщалось, на церемонии открытия "Амурской осени" вручили первого "золотого журавля" фестиваля за вклад в мировой кинематограф, эту номинацию учредили на смотре впервые. Также статуэтку на открытии вручили народной артистке России Ольге Остроумовой, "журавля" она получила за вклад в российский кинематограф.
В одном из интервью Ирину Муравьеву спросили: "Что, если бы стали не актрисой?". Ирина Вадимовна призналась: "Вдалеке от театра я была бы несчастным человеком".
На фото: Ирина Муравьева в роли Аркадиной и Юрий Соломин в роли Тригорина в спектакле "Чайка" во время гастролей Государственного академического Малого театра в Саратове.
Озорные хохотушки и наивные провинциалки, близкие и понятные каждому зрителю, - таковы главные героини Ирины Муравьевой в любимых кинолентах "Карнавал" и "Москва слезам не верит". Создавая подобные образы на экране, Ирина Муравьева всегда была далека от них в жизни - москвичка, отличница, она серьезно и долго шла к своей мечте стать актрисой.
На фото: Ирина Муравьева в роли Людмилы в фильме "Москва слезам не верит".
Поступая в столичные театральные вузы, Ирина Муравьева выслушала немало отказов, но не отчаялась и продолжала ждать удобного случая. Он преставился, когда объявили набор в драматическую студию при Центральном детском театре - туда будущую звезду экрана приняли сразу.
Первой удачей в кино стала роль Сюзанны в фильме Самсона Самсонова "Чисто английское убийство" 1974 года, а после выхода ленты "Москва слезам не верит" в 1979 году уже никто не сомневался в таланте артистки. На фото - кадр со съемок фильма "Охота на лис", в котором актрисе досталась роль жены главного героя в исполнении Владимира Гостюхина (в центре).
Одна из самых запоминающихся работ актрисы - фильм "Карнавал". После его выхода на экраны Ирина Муравьева на долгое время стала жертвой своей популярности: каждый на пути актисы не пренебрегал напомнить ей строчку из песни "Позвони мне, позвони".
На фото: Юрий Яковлев и Ирина Муравьева на съемках фильма "Карнавал" режиссера Татьяны Лиозновой.
С 90-х годов актриса почти не появляется на экране, зато в театре ее каждый раз ждет полный зал. С 1977 по 1991 год Муравьева работала в театре им. Моссовета, где сыграла немало замечательных ролей, а с 1993 года Ирина Вадимовна служит в Малом театре.
На фото: Ирина Муравьева в роли Людмилы в спектакле "Цитата" по пьесе Леонида Зорина на сцене театра имени Моссовета.
"Ирина Муравьева всегда приходит как белый лист, - рассказывает худрук Малого театра Юрий Соломин. - Она всегда слушает, накапливает советы, а в один прекрасный день приходит и работает так, что и замечаний никаких не требуется".
На фото: Клавдия Моисеева в роли Глафиры Климовны Глумовой и Ирина Муравьева в роли Клеопатры Львовны Мамаевой в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского "На всякого мудреца довольно простоты".
В репертуаре театра преобладает русская классика, и каждый спектакль, по словам актрисы, ей по-своему дорог: "Вишневый сад", "Волки и овцы", "Чайка" и другие.
На фото: Ирина Муравьева (Аркадина) и Ярослав Барышев (Дорн) в сцене из спектакля по пьесе А.П.Чехова "Чайка" во время гастролей Государственного академического Малого театра в Саратове.
Одна из недавних премьер Малого театра с участием Ирины Муравьевой - спектакль "Филумена Мартурано", поставленный Стефано де Лука — режиссером миланского театра "Пикколо", учеником легендарного Джорджо Стрелера. По мнению режиссера, участие Юрия Соломина и Ирины Муравьевой, артистов с такой необъятной жизнью в театре, придает особое значение пьесе, превосходящее авторский текст.
На фото: Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано