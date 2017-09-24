РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Ирина Муравьева получила приз имени Гайдая на фестивале в Благовещенске

15:5224.09.2017
(обновлено: 16:02 24.09.2017)
01040
© Фото : предоставлено пресс-службой Малого театраИрина Муравьева. Архивное фотоИрина Муравьева. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Малого театра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен — РИА Новости. Народная артистка России Ирина Муравьева получила приз имени Леонида Гайдая за вклад в комедию на церемонии закрытия XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.

Актриса Ольга Остроумова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Народная артистка Остроумова получила приз фестиваля "Амурская осень"
Приз актрисе вручил Юрий Романов, мэр города Свободный, откуда родом Гайдай. Ирина Муравьева работала до 1991 года в театре Моссовета, а с 1993 года — в Малом театре. Снималась в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", помимо работы в кино и театре актриса озвучивает мультфильмы.

Фестиваль стартовал в Приамурье 16 сентября. В юбилейный год смотра впервые прошел международный конкурс полнометражных фильмов, зрители увидели девять зарубежных картин, к примеру, турецкий "Камень" (режиссер Орхан Эскикой, 2017 год), "Старая женщина и орех бетеля" (Янг Лю, Китай), "Дочь" режиссера Мача Шилински (Германия/Греция) и другие работы.

Кто достоин "золотого журавля" — традиционного приза фестиваля в зарубежном конкурсе — решало многонациональное жюри, председателем которого стала лауреат и участник Венецианского фестиваля, лауреат премии "Ника", актриса из Туркмении Мая-Гозель Аймедова. Всего гостями и участниками фестиваля в этом году стали более 300 кинематографистов, общественных деятелей и музыкантов, в том числе — известный российский писатель Виктор Ерофеев, который 19 сентября в свой 70-й юбилей встретился с поклонниками в Благовещенске, в этом году Ерофеев — член жюри конкурса игровых полнометражных российских фильмов.

Ким Ки Дук. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Ким Ки Дук станет специальным гостем XV фестиваля "Амурская осень"
Российский полный метр, где за звание лучших в нескольких номинациях (сценарий, режиссура, актерский состав и другие) боролись 11 работ, оценивало жюри, председателем которого стал лауреат и участник фестиваля в Сан-Себастьяне, "Кинотавра" и премии "Ника" режиссер и сценарист Сергей Снежкин. На суд жюри в этом конкурсе было представлено семь российских премьер. В конкурсе короткометражек юбилейного смотра были представлены 24 работы, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, в этом году в нем представлены десять постановок.

Специальным гостем XV фестиваля в Благовещенске стал режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук, которому, как сообщалось, на церемонии открытия "Амурской осени" вручили первого "золотого журавля" фестиваля за вклад в мировой кинематограф, эту номинацию учредили на смотре впервые. Также статуэтку на открытии вручили народной артистке России Ольге Остроумовой, "журавля" она получила за вклад в российский кинематограф.

Самая обаятельная Ирина Муравьева
© РИА Новости / Александр ЛегкийПерейти в фотобанкВ одном из интервью Ирину Муравьеву спросили: "Что, если бы стали не актрисой?". Ирина Вадимовна призналась: "Вдалеке от театра я была бы несчастным человеком".

На фото: Ирина Муравьева в роли Аркадиной и Юрий Соломин в роли Тригорина в спектакле "Чайка" во время гастролей Государственного академического Малого театра в Саратове.

Народная артистка России Ирина Муравьева в сцене из спектакля по пьесе А.П.Чехова Чайка
© РИА Новости / Александр Легкий
Перейти в фотобанк
В одном из интервью Ирину Муравьеву спросили: "Что, если бы стали не актрисой?". Ирина Вадимовна призналась: "Вдалеке от театра я была бы несчастным человеком".

На фото: Ирина Муравьева в роли Аркадиной и Юрий Соломин в роли Тригорина в спектакле "Чайка" во время гастролей Государственного академического Малого театра в Саратове.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОзорные хохотушки и наивные провинциалки, близкие и понятные каждому зрителю, - таковы главные героини Ирины Муравьевой в любимых кинолентах "Карнавал" и "Москва слезам не верит". Создавая подобные образы на экране, Ирина Муравьева всегда была далека от них в жизни - москвичка, отличница, она серьезно и долго шла к своей мечте стать актрисой.

На фото: Ирина Муравьева в роли Людмилы в фильме "Москва слезам не верит".

Ирина Муравьева в фильме Москва слезам не верит
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Озорные хохотушки и наивные провинциалки, близкие и понятные каждому зрителю, - таковы главные героини Ирины Муравьевой в любимых кинолентах "Карнавал" и "Москва слезам не верит". Создавая подобные образы на экране, Ирина Муравьева всегда была далека от них в жизни - москвичка, отличница, она серьезно и долго шла к своей мечте стать актрисой.

На фото: Ирина Муравьева в роли Людмилы в фильме "Москва слезам не верит".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПоступая в столичные театральные вузы, Ирина Муравьева выслушала немало отказов, но не отчаялась и продолжала ждать удобного случая. Он преставился, когда объявили набор в драматическую студию при Центральном детском театре - туда будущую звезду экрана приняли сразу.Актриса Государственного Академического театра имени Моссовета, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 1981 г. Ирина Муравьева
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Поступая в столичные театральные вузы, Ирина Муравьева выслушала немало отказов, но не отчаялась и продолжала ждать удобного случая. Он преставился, когда объявили набор в драматическую студию при Центральном детском театре - туда будущую звезду экрана приняли сразу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервой удачей в кино стала роль Сюзанны в фильме Самсона Самсонова "Чисто английское убийство" 1974 года, а после выхода ленты "Москва слезам не верит" в 1979 году уже никто не сомневался в таланте артистки. На фото - кадр со съемок фильма "Охота на лис", в котором актрисе досталась роль жены главного героя в исполнении Владимира Гостюхина (в центре).Ирина Муравьева, Владимир Гостюхин, Алла Покровская на съемках фильма Охота на лис
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Первой удачей в кино стала роль Сюзанны в фильме Самсона Самсонова "Чисто английское убийство" 1974 года, а после выхода ленты "Москва слезам не верит" в 1979 году уже никто не сомневался в таланте артистки. На фото - кадр со съемок фильма "Охота на лис", в котором актрисе досталась роль жены главного героя в исполнении Владимира Гостюхина (в центре).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдна из самых запоминающихся работ актрисы - фильм "Карнавал". После его выхода на экраны Ирина Муравьева на долгое время стала жертвой своей популярности: каждый на пути актисы не пренебрегал напомнить ей строчку из песни "Позвони мне, позвони".

На фото: Юрий Яковлев и Ирина Муравьева на съемках фильма "Карнавал" режиссера Татьяны Лиозновой.

Юрий Яковлев и Ирина Муравьева на съемках художественного фильма Карнавал
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Одна из самых запоминающихся работ актрисы - фильм "Карнавал". После его выхода на экраны Ирина Муравьева на долгое время стала жертвой своей популярности: каждый на пути актисы не пренебрегал напомнить ей строчку из песни "Позвони мне, позвони".

На фото: Юрий Яковлев и Ирина Муравьева на съемках фильма "Карнавал" режиссера Татьяны Лиозновой.

© РИА Новости / ПетрусоваПерейти в фотобанкС 90-х годов актриса почти не появляется на экране, зато в театре ее каждый раз ждет полный зал. С 1977 по 1991 год Муравьева работала в театре им. Моссовета, где сыграла немало замечательных ролей, а с 1993 года Ирина Вадимовна служит в Малом театре.

На фото: Ирина Муравьева в роли Людмилы в спектакле "Цитата" по пьесе Леонида Зорина на сцене театра имени Моссовета.

Ирина Муравьева в спектакле Цитата
© РИА Новости / Петрусова
Перейти в фотобанк
С 90-х годов актриса почти не появляется на экране, зато в театре ее каждый раз ждет полный зал. С 1977 по 1991 год Муравьева работала в театре им. Моссовета, где сыграла немало замечательных ролей, а с 1993 года Ирина Вадимовна служит в Малом театре.

На фото: Ирина Муравьева в роли Людмилы в спектакле "Цитата" по пьесе Леонида Зорина на сцене театра имени Моссовета.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Ирина Муравьева всегда приходит как белый лист, - рассказывает худрук Малого театра Юрий Соломин. - Она всегда слушает, накапливает советы, а в один прекрасный день приходит и работает так, что и замечаний никаких не требуется".

На фото: Клавдия Моисеева в роли Глафиры Климовны Глумовой и Ирина Муравьева в роли Клеопатры Львовны Мамаевой в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского "На всякого мудреца довольно простоты".

Юбилейный спектакль Л.Юдиной На всякого мудреца довольно простоты
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Ирина Муравьева всегда приходит как белый лист, - рассказывает худрук Малого театра Юрий Соломин. - Она всегда слушает, накапливает советы, а в один прекрасный день приходит и работает так, что и замечаний никаких не требуется".

На фото: Клавдия Моисеева в роли Глафиры Климовны Глумовой и Ирина Муравьева в роли Клеопатры Львовны Мамаевой в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского "На всякого мудреца довольно простоты".

© РИА Новости / Александр ЛегкийПерейти в фотобанкВ репертуаре театра преобладает русская классика, и каждый спектакль, по словам актрисы, ей по-своему дорог: "Вишневый сад", "Волки и овцы", "Чайка" и другие.

На фото: Ирина Муравьева (Аркадина) и Ярослав Барышев (Дорн) в сцене из спектакля по пьесе А.П.Чехова "Чайка" во время гастролей Государственного академического Малого театра в Саратове.

Народная артистка России Ирина Муравьева в сцене из спектакля по пьесе А.П.Чехова Чайка
© РИА Новости / Александр Легкий
Перейти в фотобанк
В репертуаре театра преобладает русская классика, и каждый спектакль, по словам актрисы, ей по-своему дорог: "Вишневый сад", "Волки и овцы", "Чайка" и другие.

На фото: Ирина Муравьева (Аркадина) и Ярослав Барышев (Дорн) в сцене из спектакля по пьесе А.П.Чехова "Чайка" во время гастролей Государственного академического Малого театра в Саратове.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкОдна из недавних премьер Малого театра с участием Ирины Муравьевой - спектакль "Филумена Мартурано", поставленный Стефано де Лука — режиссером миланского театра "Пикколо", учеником легендарного Джорджо Стрелера. По мнению режиссера, участие Юрия Соломина и Ирины Муравьевой, артистов с такой необъятной жизнью в театре, придает особое значение пьесе, превосходящее авторский текст.

На фото: Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано

Премьера спектакля Филумена Мартурано в Малом театре
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Одна из недавних премьер Малого театра с участием Ирины Муравьевой - спектакль "Филумена Мартурано", поставленный Стефано де Лука — режиссером миланского театра "Пикколо", учеником легендарного Джорджо Стрелера. По мнению режиссера, участие Юрия Соломина и Ирины Муравьевой, артистов с такой необъятной жизнью в театре, придает особое значение пьесе, превосходящее авторский текст.

На фото: Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано

/
Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена