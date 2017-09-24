Ирина Муравьева получила приз имени Гайдая на фестивале в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен — РИА Новости. Народная артистка России Ирина Муравьева получила приз имени Леонида Гайдая за вклад в комедию на церемонии закрытия XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.

Приз актрисе вручил Юрий Романов, мэр города Свободный, откуда родом Гайдай. Ирина Муравьева работала до 1991 года в театре Моссовета, а с 1993 года — в Малом театре. Снималась в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", помимо работы в кино и театре актриса озвучивает мультфильмы.

Фестиваль стартовал в Приамурье 16 сентября. В юбилейный год смотра впервые прошел международный конкурс полнометражных фильмов, зрители увидели девять зарубежных картин, к примеру, турецкий "Камень" (режиссер Орхан Эскикой, 2017 год), "Старая женщина и орех бетеля" (Янг Лю, Китай), "Дочь" режиссера Мача Шилински (Германия/Греция) и другие работы.

Кто достоин "золотого журавля" — традиционного приза фестиваля в зарубежном конкурсе — решало многонациональное жюри, председателем которого стала лауреат и участник Венецианского фестиваля, лауреат премии "Ника", актриса из Туркмении Мая-Гозель Аймедова. Всего гостями и участниками фестиваля в этом году стали более 300 кинематографистов, общественных деятелей и музыкантов, в том числе — известный российский писатель Виктор Ерофеев, который 19 сентября в свой 70-й юбилей встретился с поклонниками в Благовещенске, в этом году Ерофеев — член жюри конкурса игровых полнометражных российских фильмов.

Российский полный метр, где за звание лучших в нескольких номинациях (сценарий, режиссура, актерский состав и другие) боролись 11 работ, оценивало жюри, председателем которого стал лауреат и участник фестиваля в Сан-Себастьяне, "Кинотавра" и премии "Ника" режиссер и сценарист Сергей Снежкин. На суд жюри в этом конкурсе было представлено семь российских премьер. В конкурсе короткометражек юбилейного смотра были представлены 24 работы, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, в этом году в нем представлены десять постановок.

Специальным гостем XV фестиваля в Благовещенске стал режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук, которому, как сообщалось, на церемонии открытия "Амурской осени" вручили первого "золотого журавля" фестиваля за вклад в мировой кинематограф, эту номинацию учредили на смотре впервые. Также статуэтку на открытии вручили народной артистке России Ольге Остроумовой, "журавля" она получила за вклад в российский кинематограф.