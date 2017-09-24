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Культура

Российский композитор впервые лично участвовал в проекте "Япония-Россия"

08:1224.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТокио. Архивное фотоТокио. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТАКАСАКИ/ТОКИО, 24 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Проект "Япония-Россия: музыкальный мост", концерт которого проходит в японской префектуре Гумма в этом году уже в четвертый раз, впервые пригласил для участия современного российского композитора Татьяну Смирнову, об этом в интервью РИА Новости сообщила его организатор и участник Юлия Лев.

Татьяна Смирнова — член Союза композиторов Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Московской консерватории, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов. Она автор свыше 200 сочинений различных жанров, среди которых произведения оперной, симфонической, камерной, хоровой и вокальной музыки.

Думали, что материала хватит только на один раз

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проект "Япония-Россия: музыкальный мост" четыре года назад был задуман пианисткой Юлией Лев как один концерт. Тогда казалось, признаётся Юлия, что сама концепция – музыкальная перекличка двух стран, отголоски культур Японии и России в музыкальных произведениях и творческих биографиях композиторов и музыкантов – ограничит рамки для поиска материала.

"Однако по мере погружения в эту тему становилось ясно, что музыкальные связи между Россией и Японией намного крепче и глубже, чем это кажется на первый взгляд. Таким образом, сегодня у нас уже четвертый концерт и мы надеемся, что сможем провести его и в следующем году", — сказала Юлия Лев.

Все четыре года проект осуществляется на средства самих организаторов.

"Мы делаем этот проект на собственные средства и собственными силами. Сами снимаем зал, сами печатаем афиши и билеты, и билеты распространяем тоже – сами. Это сложно. И каждый раз кажется, что на этом мы поставим точку, но потом возникают новые идеи и концерт проводится снова", — говорит Юлия.

В четвертый раз и впервые?

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Я очень удивилась, когда муж мне сказал, что звонят из Японии. Это была Юлия. Она рассказала, что нашла мои произведения в интернете и хочет пригласить для участия в концерте. Это было очень приятно и очень непривычно – композиторы редко получают такие предложения", — сообщила композитор корреспонденту РИА Новости.

По словам музыканта, японская поэзия и живопись еще в юности вдохновила ее на написание вокального цикла "Из японской поэзии". Этот цикл впервые включен в концерт "Япония-Россия: Музыкальный мост".

"Мне было интересно работать в этом жанре, таким образом возникли "Японские акварели" — произведения для ансамбля с необычным составом. "Японские акварели" в 1980 году были представлены на фестивале в Токио и Саппоро в исполнении ансамбля "Барокко". Кроме этого, я в течение 50-ти лет получаю вдохновение от японской культуры, написав целый ряд сочинений на японскую тему, но мне впервые довелось приехать сюда благодаря приглашению Юлии и ее мужа, виолончелиста Симфонического Оркестра Гумма, Леонида Гульчина", — сказала Татьяна Смирнова.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Помимо произведений Татьяны Смирновой в концерте будет вновь представлена тема "Учитель – Ученик" на примере Арама Хачатуряна и Нобуо Тэрахары. Это уже традиционная часть проекта", — говорит Леонид Гульчин.

"Прозвучат произведения основоположника японской классической музыки Косаку Ямады "Незабываемый вечер в Москве" и "Поэма", на которые он был вдохновлен сольным концертом Скрябина в Москве в 1913 году", — отметил он.

В концерте также прозвучит попурри из популярных японских и российских мелодий в исполнении балалаечника Максима Клыкова и песни российских композиторов, ставшие популярными в Японии, в исполнении певицы Валентины Панченко-Мидзутани.

"Идея соотношения и взаимопроникновения культур чрезвычайно плодотворна. Она позволяет сравнить разные точки зрения разных композиторов, разные представления об искусстве", — считает композитор Смирнова.

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