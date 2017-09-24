"Круг света" в Москве: проекции и музыка и пиротехника

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Световое представление с музыкой, хореографией и пиротехническим шоу в субботу поглотило российскую столицу: на фасадах архитектурных памятников на трех городских площадках показали лавандовые поля Франции, пещеру Бамбуковой флейты Китая, а Останкинскую башню "превратили" в Эйфелеву, токийскую телебашню и Empire State Building.

"Круг света", который продлится до 27 сентября, в субботу стартовал на нескольких площадках: на Театральной площади, в Царицыно и в Останкинском парке, где развернулись главные действия.

Московский международный фестиваль света проходит в столице уже в седьмой раз, и за это время успел полюбиться многим москвичам. В этом году его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой выбрана Останкинская башня, которая в этом году празднует свой полувековой юбилей.

Старт фестиваля был назначен на 20.00, но москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы занять удобное место. Уже с шести часов вечера к парку съезжались семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы.

Поезда на "оранжевой" ветке подземки в этот вечер курсировали с минимальными интервалами, несмотря на субботний выходной, и вагоны при этом были переполнены людьми, желающими попасть на шоу и увидеть зрелищный салют.

Добраться на машине было сложнее — уже с утра ряд улиц в районе перекрыли ради пешеходов, поэтому гости, приехавшие на "Круг света" на личном транспорте, были вынуждены бросать машины поблизости.

В Останкино этим вечером царила праздничная атмосфера: из колонок доносилась классическая музыка, играли хиты Майкла Джексона, ABBA, Ларисы Долиной и русские народные песни, а на сцене выступили знаменитые фигуристы — Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юко Кавагути. Зрители смогли стать свидетелями необыкновенного танцевального шоу со сложными элементами парного катания.

Световая кругосветка



На ярком представлении гости перенеслись во Францию – танцующие фонтаны в Останкинском пруду превратились в лавандовые поля, которыми славится пятая республика, сама Останкинская высотка на несколько секунд стала Эйфелевой башней, а затем трансформировалась в дубайский небоскреб Бурдж-Халифа и нью-йоркский Empire State Building. Водная гладь становилась то сказочным Ниагарским водопадом, то величественной пустыней Сахарой, то демонстрировала мощь вулкана Фудзияма.

Каждое перевоплощение сопровождалось историей о стране и достопримечательности.

Конечной точкой интерактивного "кругосветного путешествия" стала Россия. Когда из колонок начали доноситься рассказы о Москве, прямо с этажей Останкинской башни запустили салюты, которые достигали шпиля башни и порой заслоняли высотку.

Фестивальный рекордсмен



Из года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года". В 2016 году фестиваль собрал 6 миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться. Главную праздничную площадку за первый вечер уже посетили 250 тысяч человек.

Как рассказали организаторы, они в течение целого года подбирали лучшие столичные площадки, составляли программу шоу и искали самое мощное и новейшее световое оборудование.

Праздник продолжается



Помимо Останкинского парка увидеть зрелищное шоу до 27 сентября можно на Театральной площади, в парке Царицыно и у Строгинской поймы. Причем в этом году световое представление показывают не только на фасаде Большого, но и Малого театра. Здесь москвичи увидят постановки по мотивам произведений, когда-то сыгранных на этих сценах: фрагменты пьес Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Также свои работы представят и финалисты международного конкурса "Арт Вижн" в номинациях классического и современного видеомэппинга (3D-проекции на физический объект с учётом его геометрии).

В музее-заповеднике "Царицыно" все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.

В последний день фестиваля, 27 сентября, в Строгинской пойме впервые покажут уникальное 30-минутное пиротехническое шоу. Салют будут запускать вручную, при этом каждый фейерверк будет иметь свой уникальный рисунок. Раскроются фейерверки на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240 метров.

На фестивале "Круг света" будет также две площадки под крышей. В театрально-концертном зале "Мир" 24 сентября на Цветном Бульваре состоится конкурс, в котором команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку.

Кроме того, в центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций, которые можно посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись.

Перекрытия во время фестиваля



Как ранее сообщили в департаменте транспорта столицы, в дни проведения фестиваля будут перекрыты десять столичных улиц.

Так, до 27 сентября с 17.00 до 23.00 полностью закроют участок на улице Петровка от пересечения с улицей Кузнецкий мост до пересечения с Театральным проездом. Дорога будет также перекрыта с 15.00 до 23.00 24 сентября на улице Академика Королева от Ботанической улицы до пересечения с Аргуновской улицей, в проезде со стороны Останкинского сквера от пересечения с 1-й Останкинской улицей до улицы Академика Королева, на Новомосковской улице от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с улицей Академика Королева, а также на 1-й Останкинской улице от пересечения с Ботанической улицей до пересечения с проездом Останкинского сквера.

Кроме того, с 21.00 до 23.00 24 сентября проезд ограничат на участке Ботанической улицы от пересечения с 1-й Останкинской до пересечения с улицей Академика Королева, на улице Дубовой Рощи от пересечения с проездом Дубовой Рощи до пересечения с улицей Академика Королева, в проезде Дубовой Рощи от пересечения с улицей Дубовой Рощи до пересечения с Новомосковской улицей и на Новомосковской улице от пересечения с 1-й Останкинской до пересечения с проездом Дубовой Рощи.

Также до 27 сентября с 17.00 до 23.00 полное перекрытие с пропуском городского транспорта будет введено на Новоцарицынском шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.