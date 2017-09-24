"Круг света" в Москве: проекции и музыка и пиротехника

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Световое представление с музыкой, хореографией и пиротехническим шоу в субботу поглотило российскую столицу: на фасадах архитектурных памятников на трех городских площадках показали лавандовые поля Франции, пещеру Бамбуковой флейты Китая, а Останкинскую башню "превратили" в Эйфелеву, токийскую телебашню и Empire State Building.
Московский международный фестиваль света проходит в столице уже в седьмой раз, и за это время успел полюбиться многим москвичам. В этом году его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой выбрана Останкинская башня, которая в этом году празднует свой полувековой юбилей.
Старт фестиваля был назначен на 20.00, но москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы занять удобное место. Уже с шести часов вечера к парку съезжались семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы.
Добраться на машине было сложнее — уже с утра ряд улиц в районе перекрыли ради пешеходов, поэтому гости, приехавшие на "Круг света" на личном транспорте, были вынуждены бросать машины поблизости.
В Останкино этим вечером царила праздничная атмосфера: из колонок доносилась классическая музыка, играли хиты Майкла Джексона, ABBA, Ларисы Долиной и русские народные песни, а на сцене выступили знаменитые фигуристы — Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юко Кавагути. Зрители смогли стать свидетелями необыкновенного танцевального шоу со сложными элементами парного катания.
Световая кругосветка
Каждое перевоплощение сопровождалось историей о стране и достопримечательности.
Конечной точкой интерактивного "кругосветного путешествия" стала Россия. Когда из колонок начали доноситься рассказы о Москве, прямо с этажей Останкинской башни запустили салюты, которые достигали шпиля башни и порой заслоняли высотку.
Фестивальный рекордсмен
Как рассказали организаторы, они в течение целого года подбирали лучшие столичные площадки, составляли программу шоу и искали самое мощное и новейшее световое оборудование.
Праздник продолжается
В музее-заповеднике "Царицыно" все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.
На фестивале "Круг света" будет также две площадки под крышей. В театрально-концертном зале "Мир" 24 сентября на Цветном Бульваре состоится конкурс, в котором команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку.
Кроме того, в центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций, которые можно посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись.
Перекрытия во время фестиваля
Так, до 27 сентября с 17.00 до 23.00 полностью закроют участок на улице Петровка от пересечения с улицей Кузнецкий мост до пересечения с Театральным проездом. Дорога будет также перекрыта с 15.00 до 23.00 24 сентября на улице Академика Королева от Ботанической улицы до пересечения с Аргуновской улицей, в проезде со стороны Останкинского сквера от пересечения с 1-й Останкинской улицей до улицы Академика Королева, на Новомосковской улице от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с улицей Академика Королева, а также на 1-й Останкинской улице от пересечения с Ботанической улицей до пересечения с проездом Останкинского сквера.
Также до 27 сентября с 17.00 до 23.00 полное перекрытие с пропуском городского транспорта будет введено на Новоцарицынском шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.