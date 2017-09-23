Большой театр открывает парад премьер сезона концертом для детей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первой премьерой нового 242 сезона Большого театра станет спектакль для детей, это театрализованная экскурсия в мир симфонического оркестра, объединяющая "Путешествие по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена и "зоологическую фантазию" Сен-Санса — "Карнавал животных". Премьера состоится в воскресенье, в субботу состоялась генеральная репетиция.

"У нас сегодня торжественный день, — сказал перед генеральной репетицией музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. — Мы первый раз показываем новый спектакль для детей, который построен вокруг музыки двух выдающихся композиторов — Бриттена и Сен-Санса. Мне кажется, что режиссер Алексей Франдетти, дирижер Антон Гришанин и художники нашли интересные ходы, чтобы увлечь детей этой замечательной музыкой, которая поможет нам воспитать будущее поколение зрителей Большого театра".

"Путеводитель по оркестру"

"Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бриттена (Вариации и фуга на тему Генри Перселла) принадлежит к популярнейшим "детским" сочинениям симфонической музыки. Музыкант-просветитель Бриттен постоянно стремился привлечь детей в мир академической, но совсем не скучной музыки. Рельефная яркая мелодия, исполняемая tutti и затем отдельно каждой оркестровой группой, "спускается" по всем инструментам оркестровой партитуры, начиная с флейты и далее по всем деревянным духовым, струнным, арфе, медным и ударным, чтобы вновь объединить весь оркестр в фуге.

"Я работал над этим спектаклем исключительно опытным путем — рядом был мой пятилетний сын и я спрашивал у него, понятно или нет, интересно или нет, — рассказал Франдетти. — Нам хотелось разговаривать с детьми на сегодняшнем понятном им языке. Мы шли за музыкой. В "Путешествии по оркестру" хотелось, чтобы юные слушатели ощутили атмосферу каждого инструмента. Здесь была генерация видео от звука, особого звукового сигнала, который посылает каждый инструмент. Главная задача заключалась в том, чтобы "затащить" детей на территорию хорошей музыки".

"Карнавал животных"

"Карнавал животных" Сен-Санс написал в 1886 году буквально за несколько дней. Юмор и ирония заложены уже в самом жанре произведения, который композитор определил как "большая зоологическая фантазия". В числе 14 номеров "Карнавала животных" самый известный — "Лебедь", который принес славу композитору. На протяжении ста лет "Лебедь" остается популярнейшей пьесой Сен-Санса. Наиболее известен балетный номер "Умирающий лебедь", сочиненный на эту музыку знаменитым русским хореографом Михаилом Фокиным.

"Для меня было важно, чтобы зритель, только входя в зрительный зал, сразу попадал в особую волшебную атмосферу, — сказал режиссер. — Для "Карнавала животных" я придумал небольшую сказку. И в нашей постановке будут заняты драматические артисты: взрослые и маленькие".

Вместе с режиссером и дирижером над постановкой работали: художник по сценографии и костюмам Тимофей Рябушинский, художник по свету Айвар Салихов и художники видеоконтента Ян Калнберзин и Евгений Афонин.