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Культура

Большой театр открывает парад премьер сезона концертом для детей

15:3523.09.2017
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© РИА Новости / Андрей БабушкинЗрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фотоЗрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первой премьерой нового 242 сезона Большого театра станет спектакль для детей, это театрализованная экскурсия в мир симфонического оркестра, объединяющая "Путешествие по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена и "зоологическую фантазию" Сен-Санса — "Карнавал животных". Премьера состоится в воскресенье, в субботу состоялась генеральная репетиция.

"У нас сегодня торжественный день, — сказал перед генеральной репетицией музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. — Мы первый раз показываем новый спектакль для детей, который построен вокруг музыки двух выдающихся композиторов — Бриттена и Сен-Санса. Мне кажется, что режиссер Алексей Франдетти, дирижер Антон Гришанин и художники нашли интересные ходы, чтобы увлечь детей этой замечательной музыкой, которая поможет нам воспитать будущее поколение зрителей Большого театра".

"Путеводитель по оркестру"

Зал Михайловского театра
© Фото : официального сайта Михайловского театра
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"Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бриттена (Вариации и фуга на тему Генри Перселла) принадлежит к популярнейшим "детским" сочинениям симфонической музыки. Музыкант-просветитель Бриттен постоянно стремился привлечь детей в мир академической, но совсем не скучной музыки. Рельефная яркая мелодия, исполняемая tutti и затем отдельно каждой оркестровой группой, "спускается" по всем инструментам оркестровой партитуры, начиная с флейты и далее по всем деревянным духовым, струнным, арфе, медным и ударным, чтобы вновь объединить весь оркестр в фуге.

"Я работал над этим спектаклем исключительно опытным путем — рядом был мой пятилетний сын и я спрашивал у него, понятно или нет, интересно или нет, — рассказал Франдетти. — Нам хотелось разговаривать с детьми на сегодняшнем понятном им языке. Мы шли за музыкой. В "Путешествии по оркестру" хотелось, чтобы юные слушатели ощутили атмосферу каждого инструмента. Здесь была генерация видео от звука, особого звукового сигнала, который посылает каждый инструмент. Главная задача заключалась в том, чтобы "затащить" детей на территорию хорошей музыки".

"Карнавал животных"

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Карнавал животных" Сен-Санс написал в 1886 году буквально за несколько дней. Юмор и ирония заложены уже в самом жанре произведения, который композитор определил как "большая зоологическая фантазия". В числе 14 номеров "Карнавала животных" самый известный — "Лебедь", который принес славу композитору. На протяжении ста лет "Лебедь" остается популярнейшей пьесой Сен-Санса. Наиболее известен балетный номер "Умирающий лебедь", сочиненный на эту музыку знаменитым русским хореографом Михаилом Фокиным.

"Для меня было важно, чтобы зритель, только входя в зрительный зал, сразу попадал в особую волшебную атмосферу, — сказал режиссер. — Для "Карнавала животных" я придумал небольшую сказку. И в нашей постановке будут заняты драматические артисты: взрослые и маленькие".

Вместе с режиссером и дирижером над постановкой работали: художник по сценографии и костюмам Тимофей Рябушинский, художник по свету Айвар Салихов и художники видеоконтента Ян Калнберзин и Евгений Афонин.

Один день из жизни примы-балерины Большого театра – Светланы Захаровой
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк19 января стал для звезды российского балета Светланы Захаровой необычным днем.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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19 января стал для звезды российского балета Светланы Захаровой необычным днем.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОна провела утренний класс и после полудня вышла на Историческую сцену ГАБТ России.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Она провела утренний класс и после полудня вышла на Историческую сцену ГАБТ России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрима-балерина готовится представить на суд публики образ Авроры из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица".Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прима-балерина готовится представить на суд публики образ Авроры из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСветлана Захарова и ее педагог народный артист СССР Людмила Семеняка.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Светлана Захарова и ее педагог народный артист СССР Людмила Семеняка.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСветлана Захарова на Исторической сцене ГАБТ России, открытой после шестилетней реконструкции в 2011 году.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Светлана Захарова на Исторической сцене ГАБТ России, открытой после шестилетней реконструкции в 2011 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИсторическая сцена Большого театра.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Историческая сцена Большого театра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСветлана Захарова репетирует партию Авроры из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица".Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Светлана Захарова репетирует партию Авроры из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСветлана Захарова и Денис Родькин.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Светлана Захарова и Денис Родькин.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБалерина и ее педагог Александр Ветров.Народная артистка России, балерина Светлана Захарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Балерина и ее педагог Александр Ветров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо окончании репетиции вице-президент компании АЛРОСА Владислав Жданов в Зеленой гостиной Большого театра России вручил приме-балерине сертификат о том, что алмазу весом 58,4 карата присвоено имя Светланы Захаровой. Уникальный алмаз был добыт в Якутии и сейчас находится в госхране России.Балерина Большого театра Светлана Захарова получила сертификат
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По окончании репетиции вице-президент компании АЛРОСА Владислав Жданов в Зеленой гостиной Большого театра России вручил приме-балерине сертификат о том, что алмазу весом 58,4 карата присвоено имя Светланы Захаровой. Уникальный алмаз был добыт в Якутии и сейчас находится в госхране России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСветлана Захарова с сертификатом, врученным вице-президентом компании АЛРОСА Владиславом Ждановым.Балерина Большого театра Светлана Захарова получила сертификат
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Светлана Захарова с сертификатом, врученным вице-президентом компании АЛРОСА Владиславом Ждановым.
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