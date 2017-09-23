В Тбилиси простились с Зурабом Соткилавой

ТБИЛИСИ, 23 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Гражданская панихида по оперному певцу Зурабу Соткилаве завершилось в здании Тбилисского театра оперы и балета, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом прославленного артиста проводили из здания овациями. Его похоронят на Сабурталинском кладбище, на территории рядом с церковью.
Выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Тело Соткилавы было доставлено на родину 21 сентября. В Тбилисском международном аэропорту его встречал почетный караул в национальных костюмах.
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