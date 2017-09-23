Части тела: приедет ли скандальная выставка "Body Worlds" в Россию

ЖЕНЕВА, 23 сентября - РИА Новости. Елизавета Исакова. Анатом, известный под именем "Доктор Смерть" и фигурант нескольких расследований Гюнтер фон Хагенс открыл в Женеве очередную выставку из цикла "Body Worlds". Художник рассчитывает однажды привезти экспозицию и в Россию, однако не уверен, как воспримут россияне его творчество. Корреспондент РИА Новости побывал на выставке.

Тело как искусство?

Анатомическая выставка "Body Worlds — жизненный цикл" состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью полимерной пластинации. Всего в выставочном женевском комплексе "Palexpo" представлено свыше 200 пластинатов, показывающих не только человека во всех подробностях от рождения и до смерти, но и все внутренние органы по отдельности. Аудиогид озвучен самим автором — Гюнтером фон Хагенсом, который рассказывает посетителям об экспонатах, своих научных изысканиях, а также об истории анатомии и мотивах доноров, предоставивших свои тела для экспериментов.

"Все, что мы делаем со своими телами, имеет значение. Все, что вы едите, растворяется и становится частью вас. Если вы активны и занимаетесь спортом, это будет оказывать на вас моментальный эффект. И мы сделали эту выставку, чтобы очевиднее показать все это, чтобы вложить это в головы людей и дать им знание. Это изменит их жизни", — рассказала РИА Новости жена фон Ханенса и куратор выставок "Body Worlds" Анджелина Вэйли.

"Чем более открытыми мы будем, тем меньше будет противоречивой интерпретации нашей работы", — подчеркнула куратор.

По мнению организаторов "Body Worlds", вместе с эстетической составляющей, выставка несет в себе еще и обучающий элемент. К примеру, сравнение легких здорового человека и легких курильщика может помочь большему количеству людей бросить курить. А увеличенная печень алкоголика должна указать на вред излишнего употребления спиртных напитков. В женевской версии экспозиции также подробно рассматривается влияние питания не человеческое тело, а также регулярных занятий спортом.

Фон Хагенс изобрел технику пластинации, позволяющую сохранять живые организмы, в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости тела на твердеющий пластик, что позволяет ему застывать в какой угодно позе. Так образом мертвое тело может храниться до 50 тысяч лет. Для пластинации используются только тела доноров, которых насчитывается уже свыше 17 тысяч по всему миру (9408 из них — женщины). На создание одного пластината уходит порядка 1500 часов. Работы фон Хагенса выставлялись в 26 странах по всему миру, их увидело свыше 45 миллионов человек. Две постоянные экспозиции "Body Worlds" принимают посетителей в Амстердаме и Берлине. Еще один музей откроется на следующей неделе в немецком городе Гейдельберге, где врач начал свою работу.

Будет ли выставка в России?

Вэйли отметила, что "Body Worlds" хотела бы приехать в Россию, однако опасается культурного недопонимания и пока не нашла необходимых партнёров и спонсоров.

"Мир большой, мы много где были, и Россия является одним из тех мест, куда мы хотели бы приехать. Но мы должны принимать во внимание много вещей, когда входим в новую культурную среду. К примеру, мы не владеем языком, нам нужны партнеры, и нам нужны спонсоры…. Так что мы пока не уверены, что это сработает в России. Это может сработать, но мы пока не пробовали", — отметила она.

Куратор выставки подчеркнула, что процесс пластинизации очень дорогостоящий, однако пока все выставки и лабораторные работы проводятся исключительно на средства, собранные от продажи билетов.

Скандалы и расследования

Несмотря на огромный интерес со стороны публики, открытие "Body Worlds" в Женеве вызвало негативную реакцию у депутатов консервативной Народной партии Швейцарии. Представитель партии в правительстве кантона Женева Марк Фалькет заявил, что выставка "оставляет чувство отвращения" и является кощунством, а демонстрация трупов не может нести никакого образовательного смысла. По его словам, данная экспозиция нарушает конституцию Женевы, так как противоречит принципу защиты достоинства человека.

Организаторы выставки на эти заявления ответили статистикой, представив данные опроса, проведенного среди посетитей предыдущих экспозиций. Так, лишь 5% опрошенных сочли, что в какой-то мере выставленные пластинаты могут нести угрозу достоинству человека.

Эстетика Хагенса не первый раз вызывает неоднозначную реакцию у зрителей. Сам он уверяет, что его экспозиции носят в первую очередь просветительский характер. Однако в ряде стран в отношении анатома и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело против фот Хагенса, который провел публичное вскрытие трупа в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России "Доктор Смерть" фигурировал в 2002 году в качестве свидетеля по делу о поставке в его Институт 56 трупов и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска. После подобных скандалов фон Хагенс начал использовать в своих экспериментах только тела доноров.