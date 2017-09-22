Учитель пригласил членов английской королевской семьи на "Матильду"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Члены английской королевской семьи приглашены на британскую премьеру фильма "Матильда", которая состоится в ноябре этого года в рамках Недели российского кино в Великобритании, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

"Мы направили приглашение посетить премьеру фильма "Матильда" принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут", — приводят организаторы слова режиссера фильма Алексея Учителя.

"Исхожу из того, что связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю. Поскольку император Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V и они были похожи как близнецы, было бы бесконечно интересно узнать мнение членов королевской семьи о моей интерпретации событий из жизни последнего российского монарха. Для меня большая честь, если этот просмотр состоится при участии членов королевской семьи", — отметил Учитель.

Кинопоказы, встречи и мероприятия программы Недели российского кино будут проходить на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего посетители фестиваля увидят более пятидесяти российских фильмов, почетными гостями также станут режиссеры Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский, актер Александр Петров, сыгравший главную роль в фильме "Гоголь", и другие известные деятели российского и международного кинематографа.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре Петербурга. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".