Мединский вручил награды Суриковой, Никоненко, Бабкиной и Лепсу

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский вручил певцам Георгию Лепсу и Надежде Бабкиной, режиссеру Алле Суриковой, актеру Сергею Никоненко и другим деятелям культуры государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Минкультуры РФ.
"Посещаемость наших музеев за последние годы увеличилась в 50 раз. Доходы выросли на 125%, рост посещаемости театров вырос на 35%, открываются новые инновационные культурные центры. Такой интерес к культуре появляется не сам по себе, это потому что вы отлично работаете… Все эти цифры свидетельство и яркости вашего труда", — сказал Мединский на церемонии вручения наград.
Орденом Александр Невского Минкультуры отметило актера Никоненко.
Орден Почета министр вручил Суриковой и генеральному директору Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максиму Никулину.
Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили Лепс и президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. Гендиректор фонда "Русский силуэт" Александр Митрошенков получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Мединский вручил другим деятелям культуры почетные грамоты, а также отметил журналистов, освещающих актуальные события в сфере культуры, в том числе специального корреспондента МИА "Россия сегодня" Анну Горбашову.