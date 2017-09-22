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Культура

Мединский вручил награды Суриковой, Никоненко, Бабкиной и Лепсу

15:4022.09.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фотоМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский вручил певцам Георгию Лепсу и Надежде Бабкиной, режиссеру Алле Суриковой, актеру Сергею Никоненко и другим деятелям культуры государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Минкультуры РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мединский вручил ведомственные награды деятелям культуры и туризма
Торжественная церемония награждения прошла в Атриуме Большого театра в пятницу.

"Посещаемость наших музеев за последние годы увеличилась в 50 раз. Доходы выросли на 125%, рост посещаемости театров вырос на 35%, открываются новые инновационные культурные центры. Такой интерес к культуре появляется не сам по себе, это потому что вы отлично работаете… Все эти цифры свидетельство и яркости вашего труда", — сказал Мединский на церемонии вручения наград.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Артемьева и Бабкину
Орденом "За заслуги перед  Отечеством" 3 степени наградили Бабкину — руководителя Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", а также художественного руководителя Российского государственного академического молодежного театра Алексея Бородина.

Орденом Александр Невского Минкультуры отметило актера Никоненко.

Орден Почета министр вручил Суриковой и генеральному директору Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максиму Никулину.

Певец Григорий Лепс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец"
Орденом Дружбы наградили актрису Лидию Вележеву, актера Александра Галибина, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Ворошило.

Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили Лепс и президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. Гендиректор фонда "Русский силуэт" Александр Митрошенков получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"  первой степени.

Мединский вручил другим деятелям культуры почетные грамоты, а также отметил журналистов, освещающих актуальные события в сфере культуры, в том числе специального корреспондента МИА "Россия сегодня" Анну Горбашову.

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Культура
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