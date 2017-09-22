Праправнучка Кшесинской еще не смотрела фильм "Матильда"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Праправнучка Иосифа Кшесинского, брата возлюбленной будущего императора Николая II балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард рассказала РИА Новости, что еще не смотрела фильм Алексея Учителя "Матильда".

Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. После окончания Академии русского балета им. Вагановой в 2017 году была принята в балетную труппу Большого театра, где репетирует под руководством выдающейся балерины народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.

Представительница рода Кшесинских обладает II премией Международного балетного конкурса "Vaganova — PRIX", первой премией III Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет", премией Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева. Она лауреат общероссийского конкурса Минкультуры РФ "Молодые дарования России".

"Я не смотрела фильм Матильда", и никто меня не приглашал на просмотры. Конечно, я очень хочу посмотреть, меня это очень волнует. Я безумно уважаю Матильду Кшесинскую, великую русскую балерину", — сказала Элеонора Севенард.

Ранее общественный резонанс вызвал задолго до выхода в прокат фильм "Матильда", который посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга.

Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.

Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажу вокруг его фильма, а министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".