В балетную труппу Большого театра приняли праправнучку Матильды Кшесинской

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Праправнучка балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард принята в этом сезоне в балетную труппу Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В этом году она окончила Академию русского балета им. Вагановой, после чего ее приняли в труппу Большого, где она репетирует под руководством выдающейся балерины, народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.
Во время учебы в академии Севенард выступала в спектаклях Мариинского театра, гастролировала с театром в Литве и Японии. Весной 2017 года она принимала участие в гала-концерте "Иконы русского балета" в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.
Праправнучка Кшесинской удостоена II премии Международного балетного конкурса "Vaganova – PRIX", первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет", премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева. Она лауреат общероссийского конкурса Минкультуры "Молодые дарования России".
Интерес к Матильде Кшесинской возрос в связи с фильмом Алексея Учителя, посвященным судьбе балерины, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера состоится 6 октября в петербургском Мариинском театре.
Задолго до выхода в прокат картина вызвала большой общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призывала отозвать у него прокатное удостоверение, а власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах.
Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, а министр культуры Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".
31 августа исполняется 140 лет со дня рождения балерины Матильды Кшесинской. Будущая прима Мариинского театра родилась в семье артистов балета и была одной из прилежных воспитанниц Императорского театрального училища, куда она поступила в 8 лет.
На выпускном концерте 17-летнюю Матильду заметил Александр III. Балерина, которая, к слову, не попала в число первых учениц, удостоилась чести занять место между императором и наследником Николаем. "Будьте украшением и славою нашего балета!" - эту фразу императора Кшесинская приняла, как руководство к действию.
На фото: Матильда Кшесинская в балете "Дочь фараона".
Она стала ведущей балериной Мариинского театра, исполняла партии в балетах Мариуса Петипа, первой в русском балете освоила 32 фуэте. "Газета Польска" писала о Кшесинской: "Ее танец разнообразен, как блеск бриллианта: то он отличается легкостью и мягкостью, то дышит огнем и страстью; в то же время он всегда грациозен и восхищает зрителя замечательною гармонией всех движений".
На фото: Матильда Кшесинская и Николай Солянников в балете Мариуса Петипа "Пробуждение Флоры".
Легка и изящна, прелестна и обаятельна, "словно брызги шампанского", гордая прима не терпела конкуренции. Освоив итальянскую технику и доведя ее до совершенства, Кшесинская постепенно получила все выгодные партии, которые до тех пор были под силу лишь итальянским балеринам. В 1899 году Мариус Петипа впервые предложил ей роль Эсмеральды - до Матильды ее исполняли исключительно итальянки.
На фото: солистка Императорского Мариинского театра Матильда Кшесинская в балете "Эсмеральда".
После первого знакомства на выпускном вечере между цесаревичем Николаем и балериной завязался роман, и неудивительно, что "малютка Кшесинская", как называл ее Николай, пользовалась безграничной поддержкой царской семьи. Известно, например, что именно Матильда способствовала отставке князя Волконского с поста директора Императорских театров. Конфликт между ним и балериной случился из-за костюма с фижмами, который не пришелся по нраву Кшесинской.
На фото: сцена из балета композитора Цезаря Пуни "Эсмеральда". Репродукция открытки из фондов театрального музея имени Александра Бахрушина.
Роман балерины и Николая Романова закончился с помолвкой наследника - его невестой стала принцесса Алиса Гессенская. После расставания Матильду Кшесинскую долгие годы поддерживал великий князь Сергей Михайлович. Петербург судачил о новом романе балерины, но сама она утверждала, что князь всегда был для нее лишь покровителем и другом, но не возлюбленным. Однако известно, что, умирая, Романов сжимал в руках медальон с изображением Матильды Кшесинской. Эта незаурядная женщина сумела покорить сердца сразу трех представителей царской фамилии: мужем и отцом ребенка Кшесинской стал великий князь Андрей Владимирович, кузен государя.
После Октябрьского переворота Кшесинская, чудом избежав ареста и оставив на разграбление свой знаменитый особняк, уехала в Кисловодск, а затем - во Францию. В Париже она вела светскую жизнь, открыла балетную студию и преподавала весьма успешно - среди ее учениц были Марго Фонтейн и Алисия Маркова. Современники отмечали, что Матильда никогда не теряла присутствия духа и своей знаменитой энергии. В 1936 году после прощального выступления в лондонском Ковент-Гарден 64-летнюю балерину вызывали на бис 18 раз.
Матильда Кшесинская сумела устроить свою судьбу, элегантно обойдя стороной все трагические события XX века - она пережила две мировых войны, оккупацию Франции, арест сына и смерть мужа. Великая балерина и мудрая женщина умерла 6 декабря 1971 года, не дожив девяти месяцев до своего столетия.
На фото: Матильда Кшесинская в роли Аспиччии в сцене из балета "Дочь фараона".
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