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Культура

В балетную труппу Большого театра приняли праправнучку Матильды Кшесинской

12:0822.09.2017
(обновлено: 12:35 22.09.2017)
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© Фото : аккаунт Элеоноры Севенард в сети ВКонтактеЭлеонора Севенард. Архивное фотоЭлеонора Севенард. Архивное фото
© Фото : аккаунт Элеоноры Севенард в сети ВКонтакте

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Праправнучка балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард принята в этом сезоне в балетную труппу Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Матильда, которую мы не видели: редкие фото балерины Кшесинской
Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В этом году она окончила Академию русского балета им. Вагановой, после чего ее приняли в труппу Большого, где она репетирует под руководством выдающейся балерины, народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.

Во время учебы в академии Севенард выступала в спектаклях Мариинского театра, гастролировала с театром в Литве и Японии. Весной 2017 года она принимала участие в гала-концерте "Иконы русского балета" в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.

Праправнучка Кшесинской удостоена II премии Международного балетного конкурса "Vaganova – PRIX", первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет", премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева. Она лауреат общероссийского конкурса Минкультуры "Молодые дарования России".

Балерина Матильда Кшесинская в роли Аспиччии в сцене из балета Цезаря Пуни Дочь фараона
© РИА Новости
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Депутат призвал папу Римского канонизировать Кшесинскую "для примирения"
Интерес к Матильде Кшесинской возрос в связи с фильмом Алексея Учителя, посвященным судьбе балерины, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера состоится 6 октября в петербургском Мариинском театре.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала большой общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призывала отозвать у него прокатное удостоверение, а власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах. 

Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, а министр культуры Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

Матильда Кшесинская - украшение русского балета
© РИА НовостиПерейти в фотобанк31 августа исполняется 140 лет со дня рождения балерины Матильды Кшесинской. Будущая прима Мариинского театра родилась в семье артистов балета и была одной из прилежных воспитанниц Императорского театрального училища, куда она поступила в 8 лет.Матильда Кшесинская
© РИА Новости
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31 августа исполняется 140 лет со дня рождения балерины Матильды Кшесинской. Будущая прима Мариинского театра родилась в семье артистов балета и была одной из прилежных воспитанниц Императорского театрального училища, куда она поступила в 8 лет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа выпускном концерте 17-летнюю Матильду заметил Александр III. Балерина, которая, к слову, не попала в число первых учениц, удостоилась чести занять место между императором и наследником Николаем. "Будьте украшением и славою нашего балета!" - эту фразу императора Кшесинская приняла, как руководство к действию.

На фото: Матильда Кшесинская в балете "Дочь фараона".

Балерина Матильда Кшесинская
© РИА Новости
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На выпускном концерте 17-летнюю Матильду заметил Александр III. Балерина, которая, к слову, не попала в число первых учениц, удостоилась чести занять место между императором и наследником Николаем. "Будьте украшением и славою нашего балета!" - эту фразу императора Кшесинская приняла, как руководство к действию.

На фото: Матильда Кшесинская в балете "Дочь фараона".

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкОна стала ведущей балериной Мариинского театра, исполняла партии в балетах Мариуса Петипа, первой в русском балете освоила 32 фуэте. "Газета Польска" писала о Кшесинской: "Ее танец разнообразен, как блеск бриллианта: то он отличается легкостью и мягкостью, то дышит огнем и страстью; в то же время он всегда грациозен и восхищает зрителя замечательною гармонией всех движений".

На фото: Матильда Кшесинская и Николай Солянников в балете Мариуса Петипа "Пробуждение Флоры".

Матильда Кшесинская и Николай Солянников
© РИА Новости / РИА Новости
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Она стала ведущей балериной Мариинского театра, исполняла партии в балетах Мариуса Петипа, первой в русском балете освоила 32 фуэте. "Газета Польска" писала о Кшесинской: "Ее танец разнообразен, как блеск бриллианта: то он отличается легкостью и мягкостью, то дышит огнем и страстью; в то же время он всегда грациозен и восхищает зрителя замечательною гармонией всех движений".

На фото: Матильда Кшесинская и Николай Солянников в балете Мариуса Петипа "Пробуждение Флоры".

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкЛегка и изящна, прелестна и обаятельна, "словно брызги шампанского", гордая прима не терпела конкуренции. Освоив итальянскую технику и доведя ее до совершенства, Кшесинская постепенно получила все выгодные партии, которые до тех пор были под силу лишь итальянским балеринам. В 1899 году Мариус Петипа впервые предложил ей роль Эсмеральды - до Матильды ее исполняли исключительно итальянки.

На фото: солистка Императорского Мариинского театра Матильда Кшесинская в балете "Эсмеральда".

Балерина Матильда Кшесинская
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Легка и изящна, прелестна и обаятельна, "словно брызги шампанского", гордая прима не терпела конкуренции. Освоив итальянскую технику и доведя ее до совершенства, Кшесинская постепенно получила все выгодные партии, которые до тех пор были под силу лишь итальянским балеринам. В 1899 году Мариус Петипа впервые предложил ей роль Эсмеральды - до Матильды ее исполняли исключительно итальянки.

На фото: солистка Императорского Мариинского театра Матильда Кшесинская в балете "Эсмеральда".

© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкПосле первого знакомства на выпускном вечере между цесаревичем Николаем и балериной завязался роман, и неудивительно, что "малютка Кшесинская", как называл ее Николай, пользовалась безграничной поддержкой царской семьи. Известно, например, что именно Матильда способствовала отставке князя Волконского с поста директора Императорских театров. Конфликт между ним и балериной случился из-за костюма с фижмами, который не пришелся по нраву Кшесинской.

На фото: сцена из балета композитора Цезаря Пуни "Эсмеральда". Репродукция открытки из фондов театрального музея имени Александра Бахрушина.

Балерина Кшесинская в сцене из балета Эсмеральда
© РИА Новости / Михаил Филимонов
Перейти в фотобанк
После первого знакомства на выпускном вечере между цесаревичем Николаем и балериной завязался роман, и неудивительно, что "малютка Кшесинская", как называл ее Николай, пользовалась безграничной поддержкой царской семьи. Известно, например, что именно Матильда способствовала отставке князя Волконского с поста директора Императорских театров. Конфликт между ним и балериной случился из-за костюма с фижмами, который не пришелся по нраву Кшесинской.

На фото: сцена из балета композитора Цезаря Пуни "Эсмеральда". Репродукция открытки из фондов театрального музея имени Александра Бахрушина.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРоман балерины и Николая Романова закончился с помолвкой наследника - его невестой стала принцесса Алиса Гессенская. После расставания Матильду Кшесинскую долгие годы поддерживал великий князь Сергей Михайлович. Петербург судачил о новом романе балерины, но сама она утверждала, что князь всегда был для нее лишь покровителем и другом, но не возлюбленным. Однако известно, что, умирая, Романов сжимал в руках медальон с изображением Матильды Кшесинской. Эта незаурядная женщина сумела покорить сердца сразу трех представителей царской фамилии: мужем и отцом ребенка Кшесинской стал великий князь Андрей Владимирович, кузен государя.Русская балерина Матильда Кшесинская
© РИА Новости
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Роман балерины и Николая Романова закончился с помолвкой наследника - его невестой стала принцесса Алиса Гессенская. После расставания Матильду Кшесинскую долгие годы поддерживал великий князь Сергей Михайлович. Петербург судачил о новом романе балерины, но сама она утверждала, что князь всегда был для нее лишь покровителем и другом, но не возлюбленным. Однако известно, что, умирая, Романов сжимал в руках медальон с изображением Матильды Кшесинской. Эта незаурядная женщина сумела покорить сердца сразу трех представителей царской фамилии: мужем и отцом ребенка Кшесинской стал великий князь Андрей Владимирович, кузен государя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПосле Октябрьского переворота Кшесинская, чудом избежав ареста и оставив на разграбление свой знаменитый особняк, уехала в Кисловодск, а затем - во Францию. В Париже она вела светскую жизнь, открыла балетную студию и преподавала весьма успешно - среди ее учениц были Марго Фонтейн и Алисия Маркова. Современники отмечали, что Матильда никогда не теряла присутствия духа и своей знаменитой энергии. В 1936 году после прощального выступления в лондонском Ковент-Гарден 64-летнюю балерину вызывали на бис 18 раз.Балерина Кшесинская
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
После Октябрьского переворота Кшесинская, чудом избежав ареста и оставив на разграбление свой знаменитый особняк, уехала в Кисловодск, а затем - во Францию. В Париже она вела светскую жизнь, открыла балетную студию и преподавала весьма успешно - среди ее учениц были Марго Фонтейн и Алисия Маркова. Современники отмечали, что Матильда никогда не теряла присутствия духа и своей знаменитой энергии. В 1936 году после прощального выступления в лондонском Ковент-Гарден 64-летнюю балерину вызывали на бис 18 раз.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатильда Кшесинская сумела устроить свою судьбу, элегантно обойдя стороной все трагические события XX века - она пережила две мировых войны, оккупацию Франции, арест сына и смерть мужа. Великая балерина и мудрая женщина умерла 6 декабря 1971 года, не дожив девяти месяцев до своего столетия.

На фото: Матильда Кшесинская в роли Аспиччии в сцене из балета "Дочь фараона".

Кшесинская в роли Аспиччии
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Матильда Кшесинская сумела устроить свою судьбу, элегантно обойдя стороной все трагические события XX века - она пережила две мировых войны, оккупацию Франции, арест сына и смерть мужа. Великая балерина и мудрая женщина умерла 6 декабря 1971 года, не дожив девяти месяцев до своего столетия.

На фото: Матильда Кшесинская в роли Аспиччии в сцене из балета "Дочь фараона".

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