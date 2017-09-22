В балетную труппу Большого театра приняли праправнучку Матильды Кшесинской

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Праправнучка балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард принята в этом сезоне в балетную труппу Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В этом году она окончила Академию русского балета им. Вагановой, после чего ее приняли в труппу Большого, где она репетирует под руководством выдающейся балерины, народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.

Во время учебы в академии Севенард выступала в спектаклях Мариинского театра, гастролировала с театром в Литве и Японии. Весной 2017 года она принимала участие в гала-концерте "Иконы русского балета" в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.

Праправнучка Кшесинской удостоена II премии Международного балетного конкурса "Vaganova – PRIX", первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет", премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева. Она лауреат общероссийского конкурса Минкультуры "Молодые дарования России".

Интерес к Матильде Кшесинской возрос в связи с фильмом Алексея Учителя, посвященным судьбе балерины, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера состоится 6 октября в петербургском Мариинском театре.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала большой общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призывала отозвать у него прокатное удостоверение, а власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах.

Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, а министр культуры Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".