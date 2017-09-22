Учитель записал видеообращение к показу "Матильды" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Режиссер фильма "Матильда" не смог приехать на предпремьерный показ картины в Новосибирске, но записал видеообращение для горожан, в котором говорит о свое надежде на то, что сибиряки получат от просмотра положительные эмоции.

Обращение на своей странице в Facebook в пятницу разместила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова и сообщила, что Учитель лично не смог приехать на предпремьерный показ.

"Дорогие друзья! Я очень люблю ваш город Новосибирск. Мне кажется, там живут замечательные люди, которые, прежде всего, любят хорошее кино. Поэтому я рад, что второй всего лишь показ нашего фильма состоится именно в вашем городе. Я надеюсь, вы получите и удовольствие и положительные эмоции, самое главное, узнаете еще что-то новое из истории нашей страны", — сказал режиссер.

Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке.

Режиссер надеется, что после просмотра у зрителей будет хорошее настроение, и они смогут рассказать своим близким знакомым, "что есть такой фильм "Матильда". Учитель добавил что хочет, чтобы картину "посмотрело как можно больше людей".

Между тем кинотеатр "Люксор", где состоится показ кинофильма, в связи с ажиотажем открыл продажи билетов на "Матильду" сразу в четыре зала. По данным сайта кинотеатра, свободных мест в залах осталось немного.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.

Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажу вокруг его фильма, а министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".