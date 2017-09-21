Источник назвал фильм, который Россия выдвинула на "Оскар"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на соискание премии "Оскар". Соответствующее решение принято на заседание Российского оскаровского комитета, заседание которого состоялось в четверг вечером.

"Фильм "Нелюбовь" выдвинут Российским оскаровским комитетом на премию "Оскар" от России", — сообщил источник.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.