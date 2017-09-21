Учитель рассчитывает, что "Синема парк" и "Формула кино" покажут "Матильду"

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что главной задачей сейчас является уговорить две крупнейшие киносети – "Синема парк" и "Формулу кино" – не отказываться от показа фильма "Матильда".

"Сейчас главная задача уговорить две крупнейшие сети все-таки показать "Матильду". Вчерашний показ продемонстрировал, что все может проходить безопасно", — сказал Учитель РИА Новости.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.