В Казани открываются "Державинские чтения"

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения" открывается в Казани в четверг, сообщает оргкомитет мероприятия.

Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. В 2015 и 2016 годах "Державинские чтения" прошли на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.

"В 2017 году уже традиционно на родине Гавриила Романовича Державина пройдут XIII "Державинские чтения". В этом году конференция приобретает статут международной и расширяет географию, собирая за круглым столом участников как из России, так и из-за рубежа: студентов, научных работников, руководителей вузов и филологов", — говорится в сообщении.

Ожидается, что участие в конференции примут руководители министерств юстиции и образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ, депутаты Государственной Думы, представители правительства Татарстана, научного сообщества, ректоры вузов. По мнению организаторов, для студентов и аспирантов участие в конференции — отличный шанс получить ценный опыт публичных выступлений и издать свои труды в научных сборниках.

В этом году конференция будет состоять из 13 круглых столов. В их числе "Система права России после Великой октябрьской социалистической революции: отраслевые проблемы формирования и развития", "Теоретические и историко-правовые основы российской государственности", "Современное государство и гражданское общество: конституционные и международно-правовые аспекты", "Гражданское и предпринимательское право России: основные направления развития", "Исполнительное производство в условиях современного гражданского оборота: эффективность, вызовы и пути развития", "Актуальные проблемы административного права и процесса", "Медицинские технологии: врач и пациент в системе правовых отношений", "Уголовный закон: проблемы криминализации и декриминализации", "Уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические проблемы рассмотрения уголовных дел в сфере экономики на стадии предварительного расследования и в суде", "Державин глазами XXI века: актуальные проблемы современного исследования поэтики писателя", "Гавриил Державин и литературные диалоги".

Круглый стол "Реализация государственной политики в сфере мониторинга правоприменения и антикоррупционного просвещения" проводится впервые и охватывает вопросы антикоррупционной политики и экспертизы, профилактики коррупции и формирования антикоррупционного мышления.

В рамках XIII Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" планируется открыть памятник на месте захоронения Героя России Марата Ахметшина, погибшего при выполнении воинского долга в Сирии, на его родине в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана.

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