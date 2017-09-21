В Казани открываются "Державинские чтения"

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения" открывается в Казани в четверг, сообщает оргкомитет мероприятия.
Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. В 2015 и 2016 годах "Державинские чтения" прошли на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.
"В 2017 году уже традиционно на родине Гавриила Романовича Державина пройдут XIII "Державинские чтения". В этом году конференция приобретает статут международной и расширяет географию, собирая за круглым столом участников как из России, так и из-за рубежа: студентов, научных работников, руководителей вузов и филологов", — говорится в сообщении.
Ожидается, что участие в конференции примут руководители министерств юстиции и образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ, депутаты Государственной Думы, представители правительства Татарстана, научного сообщества, ректоры вузов. По мнению организаторов, для студентов и аспирантов участие в конференции — отличный шанс получить ценный опыт публичных выступлений и издать свои труды в научных сборниках.
Круглый стол "Реализация государственной политики в сфере мониторинга правоприменения и антикоррупционного просвещения" проводится впервые и охватывает вопросы антикоррупционной политики и экспертизы, профилактики коррупции и формирования антикоррупционного мышления.
В рамках XIII Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" планируется открыть памятник на месте захоронения Героя России Марата Ахметшина, погибшего при выполнении воинского долга в Сирии, на его родине в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана.