Японское пиротехническое шоу впервые покажут в России на "Круге света"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посетители международного фестиваля "Круг света" в Москве впервые смогут увидеть масштабное 35-минутное японское пиротехническое шоу, сообщила в эфире радио Sputnik президент уполномоченного организатора фестиваля "Круг света" — коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева.

VII Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в столице с 23 по 27 сентября. Театральная и музыкальная классика, шедевры мировой высотной архитектуры, мир человеческих чувств и природные жемчужины планеты лягут в основу сценариев светомузыкальных шоу.

Финалом фестиваля станет грандиозный фейерверк — первое в России шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября. С четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, самый крупный из которых калибром 600 миллиметров, никогда ранее не использовался в России. Раскроются фейерверки на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240 метров.

"Японская пиротехника полностью отличается от всех других, аналогов нет. Даже с точки зрения технологии — они все фейерверки делают вручную и очень долго. Для того, чтобы создать шоу на 35 минут, какое будет у нас, нужно работать больше полугода. Японцы нация очень точная и они все очень точно вымеряют вплоть до миллиметра и, когда получается шар, при раскрытии он имеет очень правильную форму", — сказала Лифантьева.

Она добавила, что традиции ручного производства, передающиеся из века в век, делают каждый японский фейерверк истинным произведением искусства.

"У японских фейерверков идет совсем другое раскрытие шара, он по другому летит и шоу строится по другому. Если европейцы, россияне больше за то, чтобы небо покрыть большим числом зарядов, и они быстро вылетают, то японцы напротив — созерцают. Летит один заряд, раскрывается шар и это уже часть шоу, потому что это очень красиво", — подчеркнула Лифантьева.

Она добавила, что в этом году на фестивале ожидается примерно такое число посетителей, как и в прошлом, когда за пять дней его площадки посетили более шести миллионов человек.

Татьяна Лифантьева: шоу на фестивале "Круг света" никогда не повторяются Your browser does not support HTML5 audio

По традиции фестиваля, все представления, а также обучающие семинары мастеров светового дизайна пройдут на городских площадках Москвы в общедоступном формате и бесплатно для жителей и гостей Москвы, российских и иностранных туристов.